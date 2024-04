Primavera, non cambiano gli equilibri in vetta

Vincono tutte le prime 4 in vetta al campionato primavera. Domani gli ultimi 3 match. Dopo la finale di Coppa Italia tornano in campo Fiorentina e Torino.

Primavera, le gare del sabato

Vince in vetta l’Inter contro il Frosinone a regalare i 3 punti ai nerazzurri il gol di Quieto in avvio di ripresa. Una sconfitta pesante gli ospiti nella lotta alla salvezza dove torna a vincere il Bologna che si impone 3-0 contro una Juventus in calo netto rispetto al 2023. Felsinei che segnano tutti e 3 i gol nella prima mezz’ora. Gara che si sblocca già all’ 8′, il timbro è di Byar. Tra il 21′ e il 26′ è poi Ravaglioli con una doppietta a chiudere la gara. Termina poi 1-1 la sfida tra Lecce e Sassuolo. A sbloccare la gara è Knezovic al 38′. Il pari lo sigla poi Metaj al minuto 88′.

Le gare della domenica

Dopo il 4-1 al Verona dello scorso turno la Roma si ripete e batte 4-0 l’Empoli portandosi a -1 dall’Inter capolista. Gara che si sblocca al 17’ Pisilli in inserimento riceve a centro area e con il piattono fa 1-0. Il raddoppio al 44’ è timbrato Marazzotti che raccoglie la corta respinta di Vertua e trova il 2-0. Nella ripresa è poi Misitano a calare il tris. Cross di Ienco da sinistra e preciso colpo di testa dell’attaccante giallorosso per il 3-0. Nel finale è poi ancora Pisilli a trovare il gol. E’ ancora Ienco a crossare da sinistra con il centrocampista che con uno splendido inserimento sul secondo palo trova il definitivo 4-0. Vittorie di misura poi per Atalanta e Lazio. Ai bergamaschi basta il gol di Tornaghi dopo appena 6 minuti per portarsi a -2 dalla vetta battendo così 1-0 il Genoa. Stesso risultato con cui i biancocelesti espugnano Cagliari. A regalare alla Lazio il successo è il timbro di Sulejmani ad un quarto d’ora dalla fine…

Le gare del lunedi

A chiudere il turno i 3 match di domani. Si parte alle 14.30 con la gara tra Monza e Fiorentina. A seguire poi Torino-Hellas Verona alle 16.30 e Samporia-Milan alle 18.30.