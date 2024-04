Sinner-Berrettini, annuncio da brividi: è successo davvero

Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono stati i principali protagonisti del tennis italiano negli ultimi anni. Annuncio su di loro

Uno è numero due al mondo e vive probabilmente il momento migliore della sua carriera, l’altro è reduce da un paio di anni di difficoltà, numerosi problemi e una carriera che sembrava vivere in un vero limbo. Jannik Sinner e Matteo Berrettini, quest’ultimo sta provando a rialzarsi tra mille avversità e l’obiettivo è tornare nelle prime posizioni il prima possibile.

Berrettini e Sinner, due talenti pronti a rappresentare sempre e comunque l’Italia. Va detto che entrambi – sia nei momenti positivi che in quelli negativi – sono sempre apparsi molto disponibili, e pronti a regalare un sorriso ai tifosi. Sinner nello specifico è molto apprezzato da questo punto di vista: il campione altoatesino è sempre pronto per firmare autografi o fare una foto con i fan. E ora sono arrivate anche conferme riguardo il loro modo di agire.

Attraverso la piattaforma Reddit è intervenuto un raccattapalle del circuito e questi ha condiviso le sue esperienze in campo. Non potevano mancare le impressioni sui tennisti e il raccattapalle ha svelato le sue sensazioni su alcuni dei tennisti all’interno del circuito. Le sue parole sono piuttosto chiare da questo punto di vista e sicuramente fanno piacere ai fan dei due campioni italiani.

Berrettini e Sinner, piovono conferme sugli azzurri

Il raccattapalle rivela: “Ho avuto tantissime esperienze fantastiche o folli e sono felice di condividerle”. Il ragazzo poi entra più nello specifico, chiarendo: “Tra i tennisti il peggiore è stato Zverev che mi ha urlato contro per avergli dato una pallina a suo dire sbagliato, per me erano tutte uguali”. Poi il ragazzo ha chiarito che anche Kyrgios e Norrie non gli hanno fatto una bella impressione, ma non c’erano solo esempi negativi.

Parlando di tennisti da lodare da questo punto di vista il ragazzo ha confermato che la migliore è Coco Gauff, sempre super disponibile e pronta a parlare e scherzare con tutti loro. Poi ha proseguito: “Tra i tennisti più simpatici ci sono Alcaraz, Sinner, Berrettini, De Minaur e Wawrinka, ma anche Nadal, Humbert e Monfils“. Belle parole quindi anche per Berrettini e Sinner sempre pronti e disponibili per qualsiasi cosa.

Situazioni differente e non è mancata una frecciata anche al numero uno del mondo Novak Djokovic. Il ragazzo difatti conclude: “C’è un’ulteriore lista di tennisti simpatici solo quando vincono, penso a Djokovic, Fritz, Kyrgios o Fognini”.