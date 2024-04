Dramma Djokovic, può finire tutto: l’annuncio spiazza i fan

Le recenti dichiarazioni di Novak Djokovic generano sconforto fra i suoi fan: davvero nessuno poteva immaginare una prospettiva simile, ma bisognerà iniziare a considerarla seriamente

Il Master 1000 di Montecarlo ha avuto inizio. Uno dei tornei di tennis più seguiti al mondo, fra i più prestigiosi per un giocatore professionista e sicuramente un classico fra i circuiti in terra battuta. Fra i contendenti al titolo più attesi, come ogni anno, c’è Novak Djokovic. Il giocatore serbo vanta una longeva e vincente tradizione ma quest’anno arriva al torneo senza averne ancora vinto uno in stagione.

Una circostanza piuttosto rara, che non si verificava dagli albori della sua carriera. Inoltre, prenderà parte alla kermesse per la prima volta senza essere accompagnato dallo storico coach Ivanisevic, dal quale si è separato di recente a livello professionale e insieme al quale ha vinto ben 10 Slam. Sarà una versione del tutto inedita del campione di Belgrado, che senza mezzi termini in conferenza stampa ha ammesso di aver bisogno di tempo per potersi muovere di nuovo con dimestichezza sulla terra rossa.

Djokovic ha preferito mantenere basse le aspettative. Alla vigilia del Master 1000 di Montecarlo ha ammesso di non essersi sentito al meglio circa il livello di gioco espresso, nelle ultime edizione del torneo, nel quale ha trionfato nel 2013 e nel 2015. Da quattro stagioni, infatti, non riesce a superare gli ottavi di finale della competizione. L’entusiasmo sarà quello di sempre, ma non offuscherà le difficoltà.

Master 1000 Montecarlo: Djokovic mantiene basse le aspettative, le inattese dichiarazioni

Al Media Day Novak Djokovic ha affermato: “Le aspettative non sono molto alte, alla luce di come sono stato nei tornei quest’anno e anche i risultati non grandiosi conseguiti a Montecarlo nelle stagioni precedenti. Proverò a raggiungere il massimo, costruendo il mio gioco su questa superficie. Un giocatore come me ha bisogno di un po’ più di tempo per esprimere il miglior livello di tennis”.

Non aver preso parte alla competizione a Miami potrebbe aver dato al giocatore serbo maggiore tempo per allenarsi e prepararsi, senza sottoporsi a sforzi, pressione e viaggi di quando si partecipa a un torneo. Inoltre, Djokovic ha ricordato che si tratta di uno dei luoghi al quale è più legato, quindi a Montecarlo vorrebbe riprendere la sua condizione ottimale: “Mi è sempre piaciuto giocare qui, ho la mia residenza a Montecarlo da anni e vi sono nati entrambi i miei figli. La terra battuta resta comunque la superficie più impegnativa nel tennis” .

La voglia di rivalsa non manca, ma anche la consapevolezza delle difficoltà a cui andrà inevitabilmente incontro.