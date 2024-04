ESCLUSIVA SI Juventus, rinnovo Rugani più vicino: le ultime sulla trattativa

Prosegue la trattativa per il rinnovo del contratto di Daniele Rugani con la Juventus, a scadenza di contratto il prossimo giugno. Il giocatore, sceso in campo 16 volte in stagione (con 3 gol fatti) ha espresso a più riprese tramite il proprio entourage ed anche in prima persona il proprio attaccamento alla causa e la volontà di rimanere in bianconero e questo aspetto sembra avere un peso specifico nelle sue possibilità di permanenza.

Secondo quanto emerge da parte di Rugani ci sarebbe stata netta apertura a trattare sulla base di quanto proposto dal club bianconero, che prevede un prolungamento di due anni fino al 2026 a cifre inferiori a quelle attuali. Per l’accordo e l’annuncio non sembra mancare molto, ed anche il risultato positivo di ieri, che avvicina la squadra di Allegri alla prossima Champions, spinge in questo verso.