“Meglio di Leclerc”: la Red Bull fa infuriare la Ferrari

Alcune dichiarazioni provenienti da casa Red Bull non hanno fatto piacere ai tifosi della Ferrari che supportano soprattutto Leclerc.

La nuova stagione di Formula 1 è iniziata da poche settimane e in questi giorni si sta svolgendo il quarto fine settimana dell’anno con il Gran Premio del Giappone che terrà con il fiato sospeso tutti gli appassionati. Le prime due gare hanno visto il dominio del grande favorito al titolo iridato, vale a dire Max Verstappen mentre nella terza corsa ad esultare è stato il ferrarista Carlos Sainz, colui che ha saputo approfittare al meglio del guasto alla vettura del campione del mondo in carica.

La vittoria del pilota spagnolo in Australia è stata senza dubbio un momento di grande gioia per tutto l’ambiente Ferrari perché nelle ultime stagioni, con un Verstappen su questi livelli, i successi sono stati pochi. L’altro pilota della casa di Maranello, Charles Leclerc, si è piazzato subito alle sue spalle in seconda posizione, un altro motivo di gioia per i tifosi.

Marko esalta le doti di Sainz: “In questo momento lui è migliore di Leclerc”

In queste ore è intervenuto anche Helmut Marko, manager in Red Bull, che ha affrontato i temi più caldi degli ultimi Gran Premi e dell’attualità della Formula 1, in un’intervista concessa al quotidiano austriaco oe24. L’ex pilota austriaco ha risposto anche ad una domanda sui due piloti della Ferrari elogiando in particolare le recenti prestazioni di Sainz.

Questo il pensiero di Marko: “Sainz è un pilota forte e ambizioso che ora ha motivazioni al massimo perché è stato licenziato dalla Ferrari e perché è reduce da un appendicite, dietro al suo rendimento c’è il fatto che si stiano incastrando tutti questi fattori, in questo momento è superiore a Leclerc, che invece è stato migliore di Sainz nel 2023″.

Tali dichiarazioni non sono piaciute troppo ai tifosi della Ferrari. I sostenitori della casa di Maranello sono infatti perlopiù vicini a Leclerc che da tempo è il preferito dei fan e anche perché dal 2025 sarà lui a far squadra con il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, che ha già firmato il contratto con la Rossa a partire dall’anno prossimo. Resta invece ancora da capire quale sarà il futuro di Sainz che dovrà trovarsi una nuova sistemazione per il futuro.