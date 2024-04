Lazar Samardzic, ai microfoni di Sky, ha parlato dopo la sfida contro l’Inter: “Non mi aspettavo quel gol. Ora dobbiamo guardare avanti. E’ una sconfitta che fa molto male, perché avevamo giocato con l’atteggiamento giusto. Fa male, ma dobbiamo guardare avanti perché dobbiamo salvarci. Nella ripresa sapevamo che dovevamo chiuderci di più per non concedere campo all’Inter. Ora dobbiamo rialzarci a testa alta. Io all’Inter? Non è successo, mi fa male non aver vinto questa partita”.