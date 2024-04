Udinese-Inter 1-2: Frattesi nel finale regala 3 punti a Inzaghi

L’Inter vince ancora, i nerazzurri si impongono 1-2 in casa dell’Udinese al termine di una gara complicata risolta soltanto all’ultimo pallone del match. Bianconeri che passano in vantaggio con Samardzic, nella ripresa sono poi Calhanoglu (su rigore) e Frattesi (nel finale) a regalare i 3 punti all’Inter.

Udinese-Inter 1-2, le formazioni

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Zarraga, Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin; Pereyra. All. Cioffi.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, C. Augusto; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Il primo tempo, Udinese-Inter 1-0

Vince solo nel finale l’Inter contro l’Udinese. Nerazzurri che partono meglio e sfiorano il gol in più occasioni al 21′ è fondamentale Okoye a dire di no. Recupero alto di Chalanoglu. Poi Thuram torna dal turco che apre il piattone ma trova una super risposta di Okoye che si allunga e devia in angolo. Alla mezz’ora è ancora il portiere bianconero a salvare. Grande ripartenza dell’inter con Mkhitaryan che appoggia per Lautaro. L’argentino si defila e va a rimorchio per Calhanoglu che calcia di prima intenzione ma Okoye si supera e nega il vantaggio. In chiusura di prima frazione è poi Samardzic a sbloccarla. Parte tutto dal recupero sulla corsia mancina di Kamara che scarica per Pereyra. Il Tucu allarga per Samardzic che si defila, poi converge verso il centro e fa partire un cross che, complice la deviazione di C. Augusto, sorprende Sommer. Poco dopo è poi ancora Okoye a salvare l’Udinese. Mkhitaryan supera Walace in mezzo al campo e va sulla corsia mancina da Dimarco. Cross del numero 32 che va da Lautaro che incorna ma ancora una volta il portiere dell’Udinese è decisivo e mette in angolo.

La ripresa, Udinese-Inter 1-2

Nella ripresa l’Inter trova subito il pari ma la rete di Carlos Augusto viene annullata. Punizione affilata di Dimarco per Lautaro che colpisce di testa ma viene schermato. Il pallone arriva a C. Augusto che da due passi spinge dentro. Con la rete che viene annullata per la posizione di fuorigioco del difensore. Al 53′ arriva il pari. Cross di Dimarco per Thuram che anticipa Okoye. Il portiere dell’Udinese colpisce con un pugno Thuram e commette fallo da rigore. Rigore perfetto del turco che incrocia col destro e non lascia scampo a Okoye. Decimo gol in campionato per Calhanoglu. Al 65′ l’Udinese sfiora il nuovo vantaggio. Thauvin manda Kamara in contropiede. Il laterale arriva sul fondo e mette una gran palla in mezzo dove Mkhitaryan anticipa Thauvin e salva i suoi. Nel finale è poi Frattesi subentrato dalla panchina a trovare il gol vittoria. Sponda di Arnautovic per Lautaro che fa partitre un gran tiro. Okoye si supera ancora una volta e devia sul palo ma sulla respinta il più veloce ad arrivare è Frattesi regala i 3 punti a Inzaghi. Con l’Inter che ora è a 6 punti dallo Scudetto numero 20.