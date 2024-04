VIDEO – Festa a Mantova per la promozione in Serie B dopo 14 anni

Grande festa a Mantova per la promozione in Serie B della squadra biancorossa allenata da Davide Possanzini. I biancorossi lombardi hanno ottenuto la promozione con quattro patite ancora da disputare e senza scendere in campo. Una promozione matematica nel girone A ottenuta in virtù del pareggio questa sera del Padova, 2°, contro la Lumezzane. I lombardi sono quindi già in serie cadetta e domani scenderanno in campo in casa del Renate già sicuri dell’approdo in B.

Il Mantova mancava dalla Serie B da 14 anni. L’ultima risale alla stagione 2009/10, quando la squadra arrivò ultima in B e fallì alla fine del campionato, ripartendo poi l’annata successiva dalla Serie D. Nel mezzo, il ritorno in Lega Pro e un nuovo fallimento nel 2017.

La festa in città nei video del giornalista Tommaso Bellini: