Caccia al bomber: i nomi che fanno sognare le big

Un’esigenza condivisa, ma caratteristiche differenti da prendere in esame per cercare di risolvere il problema nella migliore maniera possibile. A partire dal Milan che saluterà Giroud, passando per il Napoli pronto al maxi incasso per la cessione programmata di Osimhen, sino ad arrivare alle ambizioni di rilancio della Juventus e della Roma qualora dovesse centrare la Champions League. sono tante le squadre della nostra serie A che dovranno lavorare sul reperimento di una macchina da gol affidabile per la prossima stagione. Senza entrare nei meandri di trattative che ancora per larghi tratti non hanno nemmeno preso il via, è opportuno fare almeno una cernita dei profili più interessanti ai quali rivolgersi. Il primo è Zirkzee, non fosse altro perchè garantisce un impatto di assoluto livello con la nostra serie A. La sua stagione e quella del Bologna hanno rinsaldato la stima degli addetti ai lavori che vedevano in lui un predestinato fin dai tempi delle giovanili del Bayern Monaco, che ora è inequivocabilmente sbocciato.

Chi ha già ritardato di un paio di giri il suo approdo nel calcio che conta è il bomber del Feyenoord Santiago Gimenez: argentino di nascita e messicano di nazionalità, ha passaporto italiano è completo e segna a raffica: molto apprezzato da club di casa nostra e purtroppo non solo loro. Dare fondo al portafoglio per avvicinarlo sarà inevitabile.

Segna meno, ma ha una classe che incanta Benjamin Sesko: lo sloveno non ha ancora sviluppato un istinto da killer, ma la pulizia delle sue giocate solletica il palato degli intenditori. Arrivarci un passo prima della definitiva esplosione è un passo obbligato per avere qualche speranza di poterselo godere prima dell’avvento dei club più danarosi del continente.