Un fine settimana incredibile per Cavese e Trapani: due cammini praticamente perfetti per il sodalizio campano nel Girone G e per il club siciliano nel Gruppo I di Serie D con entrambe tutte e due le squadre che hanno conquistato la Promozione in Serie C con 4 turni d’anticipo. Tutta la felicità della formazione allenata da Raffaele Di Napoli: “La Cavese ha vinto, Cava dei Tirreni ha vinto”. Gol vittoria del sempreverde Di Piazza nella ripresa contro il Sarrabus Ogliastra per 1-0 con la sconfitta interna della Nocerina contro il Cassino per 0-1 che ha permesso di volare in Terza Serie anticipatamente. Stessa storia, a qualche chilometro più a sud con il post social del club siciliano: “Abbiamo battuto il Siracusa 1-0 grazie alla rete di Besmir Balla, torniamo ufficialmente nel calcio professionistico! È solo il primo capitolo di una nuova storia perché tutto ciò NON C BASTA”.

Cavese e Trapani in Serie C: due neopromosse dalla Serie D

Post pubblicato ieri dalla Lega Pro: “La Cavese e il Trapani ottengono matematicamente la vittoria nei rispettivi gironi di Serie D e conquistano la promozione in Serie C NOW, ritrovando la Lega Pro dopo tre stagioni di assenza. Il Presidente Matteo Marani e la Lega Pro si complimentano con le società, i calciatori e i dipendenti tutti, dando il benvenuto in Serie C NOW e augurando loro il meglio per la prossima stagione sportiva”.