Champions League, Arsenal-Bayern: 2-2 spettacolo all’Emirates

Finisce in pari l’andata del quarto di finale di Champions League tra Arsenal e Bayern Monaco. Gara spettacolare ed equilibrata tra le due squadre che si sono sfidate a viso aperte, con un leggero dominio del possesso da parte dei londinesi.

Botta e risposta: Sala per l’Arsenal, Gnabry e Kane per il Bayern

Spettacolo fin dal primo minuto all’Emirates tra Arsenal e Bayern Monaco. I Gunners partono immediatamente fortissimo cercando di mettere grande pressione ai bavaresi. La squadra di Arteta schiaccia quella di Tuchel nella sua area e dopo 12 minuti capitola. Su un pallone che l’Arsenal fa girare sulla fascia destra, Sala riceve in area e conclude con un sistema potentissimo su cui Neuer non può nulla 1-0.

Bastano pochi minuti al Bayern per pareggiare i conti rispetto all’Arsenal. I londinesi regalano un pallone a centrocampo, Goretzka spezza la difesa in riparte serve Gnabry che trafigge Raya. L’Arsenal spinge ancora, schiacciando il Bayern nella sua area. Su una ripartenza però Saliba mette giù Sanè. Per l’arbitro è rigore, dal dischetto Kane trasforma. Il centravanti inglese continua a far male ai Gunners anche lontano dalla Premier, dopo le innumerevoli sfide con la maglia del Tottenham. Nel finale del primo tempo, il Bayern Monaco riesce a gestire meglio la pressione dell’Arsenal.

Trossard pareggia

Nel secondo tempo, l’Arsenal spinge forte e il Bayern Monaco resiste. I bavaresi cercano di resistere. Arteta prova a cambiare e inserisce Trossard. Il belga, che aveva già “deciso” con un suo gol la rimonta sul Porto, si rende di nuovo protagonista e pareggia.

Nel finale il Bayern colpisce un palo con Coman che sfiora il gol della vittoria. Il 2-2 finale lascia tutto invariato in attesa della gara di ritorno contro l’Allianz Arena.