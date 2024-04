Champions League, quarti di finale: spicca Real Madrid-Man.City! Atletico Madrid favorito col Borussia

La Champions League 2023/2024 si avvicina alla sua conclusione. La fase più emozionante della competizione sta entrando nel vivo: questa settimana si giocheranno le sfide valide per i quarti di finale d’andata. Vediamo nel dettaglio.

Una delle due partite previste per questa sera è Arsenal-Bayern Monaco. Il trend positivo dei londinesi, reduci da sei vittorie di fila all’Emirates Stadium. Si contrappone al momento negativo dei bavaresi, i quali hanno perso le ultime due partite di campionato. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate in questa competizione è stata in occasione degli ottavi della stagione 2016-2017: i tedeschi realizzarono ben 10 reti tra andata e ritorno (identico risultato di 5-1 nei 180’).

La sensazione è che questa volta la doppia sfida possa essere molto più equilibrata. Allettante la quota del “Parziale-finale X/1” su Planetwin365 a 4,97, su Betclic a 4,12 e su WilliamHill 5.

Interessante anche il risultato esatto 2-1 in favore della squadra di Arteta: parliamo di 8,87 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 8,50 e su Betclic 7,50.

Tantissime aspettative sono riposte anche in Real Madrid-Manchester City. Le Merengues non hanno dimenticato la netta sconfitta incassata proprio contro i Citizens, nella semifinale di ritorno della scorsa edizione.

Un’affermazione della squadra di Ancelotti vale 2,91 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,71 e su WilliamHill 2,90. Molto allettante la quota dell’Over 3,5, ipotizzando un match ricco di emozioni: parliamo di 2,73 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 2,62 e su Betclic 2,58.

Mercoledì il Paris St. Germain di Luis Enrique ospiterà il Barcellona di Xavi. Anche in tal caso parliamo di uno scontro non inedito: l’ultimo risale agli ottavi di finale della stagione 2020/2021. Furono i parigini ad avere la meglio, stravincendo la gara d’andata in Spagna col risultato di 4-1 (1-1 a Parigi). Questa volta parte leggermente favorito il PSG, la cui vittoria al Parco dei Principi è data a 1,95 su Planetwin365; su Unibet 1,91 e su Betclic 1,89. Potrebbero, comunque sia, andare in gol entrambe: parliamo di 1,55 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,54 e su WilliamHill 1,61.

Chance ghiottissima per l’Atletico Madrid di Simeone che riceverà il Borussia Dortmund. Ai Colchoneros poteva andare sicuramente peggio e, dopo aver eliminato l’Inter agli ottavi, le speranze sono quelle di poter andare quanto più avanti possibile: il segno “1” per la gara del Wanda Metropolitano pagherebbe 1,76 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,74 e su Unibet 1,77.