E se Antonio Conte andasse davvero al Napoli?

Nelle ultime ore il nome di Antonio Conte ha fatto prepotentemente capolino in casa Napoli. Secondo quanto riportata da Alfredo Pedullà, il tecnico salentino ora sarebbe più incline ad ascoltare l’offerta partenopea. Nei mesi scorsi, quando De Laurentiis lo aveva contattato per sostituire Igor Tudor ma il leccese aveva rifiutato più volte. A stagione iniziata, con tantissima pressione nella stagione post-scudetto e con una famiglia a cui star vicino, il tecnico ha preferito declinare. Ma il sogno di DeLa è vivo e vuole l’ex Juventus sotto il Vesuvio e ora Conte potrebbe davvero sedersi sulla panchina del Napoli.

E se davvero Conte diventasse l’allenatore del Napoli?

Il nome di Antonio Conte è il numero uno anche nelle preferenze dei tifosi del Napoli, rasserenando gli animi della piazza nei confronti della proprietà. I supporters azzurri sognano la possibilità di avere un allenatore che è una garanzia per rilanciare le squadre. Il Napoli è reduce, appena un anno fa, da uno Scudetto e forse ha bisogno di una sferzata. Non ha bisogno di un semplice rilancio. Il Napoli ha bisogno di un allenatore in grado di far nascere nei giocatori quel fuoco sacro per mangiarsi l’erba. Questa nuova sfida di Conte somiglierebbe più a quella londinese col Chelsea, quando ad appena una stagione di “distanza” dall’ultimo titolo di Mourinho prese una squadra “depressa” e la riportò in cima alla Premier League.

Ci sarebbe poi da considerare anche il rapporto che tra il tecnico e il presidente. Come noto, De Laurentiis è un “numero uno” piuttosto ingombrante e con Conte sulla panchina del Napoli sarà necessario trovare un modo di comunicare. I toni estremi con cui entrambi esprimono le proprie opinioni, i propri pensieri e le rispettive richieste dovranno essere in qualche modo mediati da qualcuno. Difficile immaginare il neo DS Manna in questo ruolo, più facile che accanto ad Antonio Conte venga preso anche un collaboratore “più mite”.

E la rosa del Napoli?

Difficile dire oggi se la rosa del Napoli possa essere, con la costituzione attuale, giusta per Antonio Conte. Lavorando un po’ con la fantasia, il salentino potrebbe “inventare” il capitano Di Lorenzo nella posizione di braccetto destro del trio difensivo e a sinistra Rrahmani potrebbe tornare ad interpretare il braccetto mancino come a Verona. Mentre al centro, il posto sarebbe da assegnare ad un eventuale nuovo acquisto.

La mediana potrebbe essere magari da reinventare. La sua composizione sarebbe da rivedere in base anche all’attacco. Ma con gli esterni a disposizione, l’ex CT potrebbe derogare al suo classico 3-5-2 per arrivare a giocare col 3-4-3 o 3-4-2-1, già visti al Chelsea e al Tottenham. Facile immaginare, che accanto ad Anguissa, possa esserci un regista con un fisico più strutturato rispetto a Lobotka, come noto nel mirino del Barcellona. Attenzione poi agli interpreti sulle fasce. Se Olivera a sinistra e Mazzocchi a destra potrebbero essere adatti ad interpretare il ruolo, rispettivamente come titolare e alternativa, difficile immaginare Mario Rui… Insomma, tante idee e possibilità, ma nulla di certo. Di sicuro i tifosi del Napoli sognano Antonio Conte.