Dal derby italiano al teatro di Anfield: quarti di EL a tinte azzurre

Archiviate le giornate dei vari campionati, da questa sera torneranno in campo le varie competizioni europee. Se stasera e domani sarà di scena la Champions League, giovedì sarà la giornata delle italiane in Europa League, con tutte e tre le squadre in campo che proveranno a mettere il muso in avanti, in attesa delle sfide di ritorno.

Occhi puntati sul derby italiano tra Milan e Roma: i rossoneri sono in uno splendido momento di forma e vogliono provare a portare in bacheca il trofeo per la prima volta, i giallorossi – dall’arrivo di Daniele De Rossi in panchina – hanno cambiato marcia e ora possono giocarsi tutto. Complicato l’impegno dell’Atalanta, che sarà di scena nel teatro dei sogni di Anfield: avversario il Liverpool di Jurgen Klopp, con l’allenatore tedesco che all’ultima sua stagione con i Reds vuole provare a vincere Premier League ed Europa League. Gli orobici vengono da un momento negativo e il triplo impegno sta costando molte energie fisiche, uscire indenni da Anfield è molto complicato soprattutto per il grande momento dei Reds.

Portare due squadre su quattro in semifinale resta un obiettivo complicato, ma se i campionati sono strani ecco che le coppe lo sono di più. Tutte hanno le giuste motivazioni per poter fare qualcosa di importante, sarà il campo a parlare.