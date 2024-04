Jannik Sinner, decisione inattesa davanti a tutti: da non credere

In attesa del Master 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha preso una decisione con cui ha davvero spiazzato tutti.

Jannik Sinner è sicuramente lo sportivo italiano più amato nel nostro Paese. In pochi mesi, infatti, l’altoatesino è letteralmente entrato nel cuore di tutti. Il merito di questo amore tra il tennista e gli italiani è sicuramente delle grandi vittorie di questi mesi: dalla Coppa Davis vinta lo scorso novembre con l’Italia di Filippo Volandri, passando per gli Australian Open di gennaio, al Miami Open di un paio di settimane fa.

Tra questi tre trionfi, ovviamente, il più importante è quello ottenuto a Melbourne, visto che si è trattato del primo Slam della carriera del nostro Jannik Sinner. Tuttavia, nonostante tutte queste vittorie, il tennista originario di Sesto non ha la minima intenzione di fermarsi ad alzare trofei, anzi.

L’attuale numero due al mondo, infatti, ha già ribadito di voleri vincere sia il Master 1000 di Roma che il Roland Garros. Questi sono sicuramente due obiettivi possibili per Sinner che però dovrà andare oltre i propri ‘limiti’. La superficie rossa, di fatto, è quella che si sposa di meno con le caratteristiche dell’altoatesino. Tuttavia, al netto di queste aspettative, lo stesso Jannik Sinner ha preso una decisione che ha spiazzato tutti.

Jannik Sinner rifiuta di fare un ‘siparietto’ con un inviato de Le Iene: la vicenda

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, dopo essersi allenato per due ore per il Master 1000 di Montecarlo, il tennista ha ‘declinato’ gentilmente la richiesta di un inviato de ‘Le Iene’ (programma televisivo di Mediaset) di fare due tiri a ping pong.

Stefano Corti, ovvero il nome dell’inviato de ‘Le Iene’, ha cercato di convincere Jannik Sinner; “Visto che sei una persona iper-competitiva… allora abbiamo pensato che avremmo sicuramente perso a tennis ed allora tre colpi a ping pong”. La risposta dell’altoatesino, però, è stata molto netta: “No, no guarda…io con voi”.

Tutta questa conversazione è diventata virale, visto che è stata ripresa da diversi cellulari di persone presenti sul campo di Monte-Carlo. In molti, di fatto, hanno elogiato questo comportamento di Jannik Sinner, considerando che ha dimostrato ancora una volta la sua coerenza verso il suo grande obiettivo: diventare il tennista numero uno al mondo.

Nel frattempo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, anche Novak Djokovic ha ammesso che a breve Sinner lo scavalcherà in graduatoria: “In questo momento è il giocatore più forte e lo è per distacco. Jannik sarà numero uno è solo questione di settimane. La classifica non è il mio obiettivo”.