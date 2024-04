Lutto nel calcio, tutti in lacrime per uno dei bomber più amati

Lacrime per uno dei più prolifici bomber della storia: un altro straziante lutto devasta il mondo del calcio

Ha fatto emozionare e gioire i tifosi con i suoi gol e i suoi preziosismi balistici, ora però li fa versare copiose lacrime e non certo per la gioia.

Il mondo del calcio è di nuovo in lutto. Dopo la scomparsa di Gianluca Vialli, stroncato da un tumore al pancreas, e di ‘Rombo di tuono’ Gigi Riva i tifosi sono in lacrime per uno dei più grandi bomber all time.

Infatti, è morta, a 86 anni, Dona Lita, la mamma di Romario, ex attaccante, tra le altre, del Barcellona e del Psv Eindhoven. È stato lo stesso ‘Baixinho’ a renderlo noto con un toccante post sul suo account ‘X’: “Con infinita tristezza e con immensa nostalgia, dico fisicamente addio al mio grande amore, alla mia regina, alla donna che mi ha dato la vita e mi ha guidato sulla via dell’onestà”.

Calcio in lutto, è morta la mamma di Romario: “Ho perso la mia tifosa più entusiasta”

È indicibile il dolore per la perdita della amatissima madre, sottolinea nel suddetto post Romario, un dolore che può essere compreso solo da chi ha vissuto l’amara esperienza di perdere la propria madre che nel caso dell’ex attaccante della Selecao era anche la sua prima tifosa: “È stata lei a emozionarsi, a commuovermi e a commuovere il Brasile rompendo bottiglie a ciascuno dei miei gol ai Mondiali del 94. Oggi ho perso mia madre, ma ho perso anche la mia migliore amica, la mia tifosa più entusiasta e la mia maestra di vita”.

Ma, come insegnava Sant’Agostino, “la morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto” e, quindi, anche Dona Lita vivrà per sempre nel cuore di Romario che invoca l’aiuto divino per affrontare tale lancinante dolore prima di abbandonarsi a una dolcissima dichiarazione d’amore eterno per la madre: “Riposa in pace accanto al Signore e abbraccia mio padre per noi. Ti amerò per sempre!”.

Anche i tifosi italiani si uniscono al dolore di Romario per la perdita della sua cara madre nonostante il suo nome evochi loro ricordi spiacevoli dal momento che il Baixinho formava con Bebeto la coppia d’attacco del Brasile che castigò ai rigori la Nazionale di Arrigo Sacchi, in panchina, e di Roby Baggio nella finale di Pasadena dei Mondiali di Usa ’94. D’altra parte, non c’è Coppa del Mondo che tenga dinanzi alla scomparsa di una madre.