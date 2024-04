Milan, la miglior versione rossonera nel momento clou della stagione

Il Milan più bello nel momento più importante della stagione. Forse in pochi lo avrebbero pronosticato qualche mese fa, quando al termine del girone d’andata la squadra rossonera sembrava ormai a un passo dal baratro, al termine del ciclo di Stefano Pioli e proiettato già verso un futuro alquanto nebuloso. Il calcio, però, è strano. E in questo caso bisogna solo fare i complimenti a questa squadra, che è passata da una stagione potenzialmente anonima a un finale in cui c’è ancora un chiaro obiettivo da poter raggiungere.

L’ultima vittoria, contro il Lecce, ha dimostrato tutti i pregi di questa squadra che fa nella fase offensiva i suoi punti di forza. Christian Pulisic è in una forma ammaliante, Rafa Leao è tornato a giocare a calcio, Olivier Giroud si è sbloccato. Passando per una difesa che è tornata solida e un centrocampo quadrato, Pioli ha avuto il merito di mantenere sempre alta la concentrazione in un momento molto complicato, tra le voci di un suo possibile sostituto e quelle di una stagione complicata e fallimentare sotto il punto di vista degli obiettivi. Tutto ciò, invece, non è accaduto, e il Milan arriva in questa fase di stagione nella migliore condizione possibile.

Se la qualificazione alla prossima Champions League non sembra in dubbio, i rossoneri vogliono andare fino in fondo all’Europa League. Se Liverpool e Bayer Leverkusen spaventano, questo Milan in queste settimane ha dimostrato che può giocarsela fino in fondo. Meriti da dividere, perché con il lavoro tutti si sono rialzati nel miglior modo possibile. E la stagione ha ancora tanto da dire.