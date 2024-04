Niente da fare per la Ferrari: problema enorme

Arriva un annuncio che preoccupa i tifosi della Ferrari dopo il GP di Suzuka: c’è un problema davvero grande

I veri cambiamenti in Ferrari arriveranno l’anno prossimo quando Lewis Hamilton, con sorpresa di molti, approderà nella Scuderia di Maranello per tentare di riacciuffare quel Mondiale piloti che il Cavallino Rampante sogna di conquistare sin dal lontano 2007.

Ma intanto il presente della Ferrari sta iniziando a regalare spunti di un certo peso, per l’oggi ma anche e soprattutto per il domani. Il lavoro portato avanti dal Team Principal Frederic Vasseur è encomiabile e la vettura a disposizione di Sainz e Leclerc, mai come quest’anno, è particolarmente veloce. La Ferrari ha già dimostrato di essere la seconda forza in pista, dietro alle quasi inarrivabili Red Bull di Verstappen e Perez.

A questo punto però dopo quanto accaduto nel recente GP di Suzuka, dove Sainz e Leclerc hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto in classifica, urgono delle riflessioni. Perché non tutto è andato secondo i piani: le dichiarazioni arrivate una manciata di ore fa possono portare i tifosi della ‘Rossa’ ad uno stato di forte tensione.

Ferrari, scatta l’allarme: “Coperta corta”

Il giornalista e telecronista di ‘Sky Sport’ Carlo Vanzini è tornato a parlare di Ferrari e lo ha fatto proprio dopo il Gran Premio del Giappone. A Suzuka tante luci per la ‘Rossa’ ma anche uno spunto di riflessione. C’è un problema di fondo che può davvero iniziare a preoccupare i tifosi.

La Ferrari ha avuto un passo di gara eccellente: discorso assai diverso nelle qualifiche dove le due vetture si sono classificate quarta (Sainz) e ottava (Leclerc). Uno scenario che da Maranello sperano di non vedere più concretizzato nei mesi a venire.

“Va sistemato il sabato, è un peccato vedere questo passo in qualifica. La coperta è corta, è stata tirata per la domenica arrivando a sacrificare il sabato”. Vanzini è quindi convinto che vada trovato il prima possibile un equilibrio tra le due sessioni: “Il pacchetto Ferrari è stupendo. La corsa di Sainz pareva compromessa, poi è riuscito a ottenere addirittura il terzo posto”.

Un pensiero poi sullo sfortunato – almeno nelle qualifiche – Leclerc che, in gara, ha dimostrato tutto il suo talento rimontando e finendo in quarta posizione. “Una rimonta incredibile, se Sainz fosse partito terzo avrebbe attaccato il secondo posto di Perez. È stato bravissimo, anche grazie alla vettura”.