Capolavoro Berrettini, la sentenza è netta: manca davvero poco

Il verdetto non lascia spazia al minimo dubbio, manca davvero poco, l’ultimo step: capolavoro di Matteo Berrettini

Le polemiche che hanno accompagnato la fine della sua relazione con Melissa Satta e gli infortuni che lo hanno frenato negli ultimi tempi sono alle spalle.

Matteo Berrettini, dopo la finale al torneo Challenger di Phoenix e il passo falso al Masters 1000 di Miami (ko al primo turno contro lo scozzese Andy Murray), ha vinto il torneo Atp 250 di Marrakech battendo in finale il 31enne spagnolo Roberto Carballes Baena, detentore del titolo, per 7-5; 6-2 in un’ora e 46′ di gioco. È l’ottavo torneo vinto in carriera, il quarto sulla terra battuta, per il 27enne romano, ex n.6 del mondo, che è stato fermo sei mesi per una serie di infortuni.

Un successo, quello in Marocco, che consente all’ex finalista di Wimbledon di rientrare tra i primi 100 del ranking Atp, precisamente alla posizione numero 84. Dunque, prendendo a prestito i celeberrimi versi del ‘5 Maggio’ di Alessadro Manzoni ‘fu vera gloria’ o è prematuro parlare di un ritorno ai vertici del tennis del 27enne romano?

Daniele Bracciali: “Berrettini tornerà tranquillamente tra i primi 50 del mondo”

Ebbene, anche se qualcuno è ancora scettico non considerando il torneo di Marrakech un valido banco di prova non essendo un Masters 1000, la sentenza non lascia spazio al minimo dubbio: manca davvero poco.

Infatti, per l’ex tennista Daniele Bracciali, intervistato da ‘mowmag.com’, la conquista del torneo di Marrakech è la ‘prima pietra’ del rientro ai vertici del tennista romano: “È un ritorno di Berrettini e non c’è dubbio, anche perché intanto è tornato tra i primi cento. Vedendo come ha giocato nelle ultime settimane, sia in America che a Marrakech, penso che tornerà tranquillamente tra i primi 50“.

Il verdetto dell’ex tennista aretino – che vanta come best ranking Atp il numero 49, che è stato il numero 1 d’Italia per 11 settimane e che ha vinto un solo titolo Atp – corrobora le speranze dei tanti fan di “The Hammer” di vederlo di nuovo protagonista nei tornei che contano (quelli del Grande Slam e del circuito dei Masters 1000).

Se, quindi, Daniele Bracciali non ha alcun dubbio sul fatto che il ‘martello’ romano tornerà tra i primi 50 del mondo, ne ha invece qualcuno in relazione al suo ritorno nella top ten, nello specifico al quel numero 6 che è il suo best ranking (finora): “Tornerà mai sesto del mondo? Io me lo auguro fortemente perché l’ho visto molto bene fisicamente, ma poi bisogna avere anche un po’ di fortuna in merito agli infortuni“.

Una cautela, quella dell’ex tennista aretino, condivisibile alla luce degli ultimi sei mesi in cui Berrettini è stato bersagliato dagli infortuni, con i suoi tifosi e gli appassionati della racchetta che, non a caso, incrociano le dita.