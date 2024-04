Fernando Alonso fatto fuori: arriva il doppio rifiuto

Il due volte campione del mondo Fernando Alonso ruba la scena della Formula 1: non in pista, bensì in sede di mercato

Fernando Alonso rimane quel pilota esemplare che nonostante il peso dell’età, fondamentale quando si corre a livelli altissimi, ha dimostrato nel corso degli ultimi anni in Aston Martin di essere ancora competitivo.

Di certo nelle ultime stagioni la sua stella si è leggermente offuscata, vuoi appunto per il peso della carta d’identità, vuoi anche per l’esplosione di talenti del calibro di Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc e Carlos Sainz che hanno inaugurato una nuova generazione di piloti.

Ma il due volte iridato rimane sempre lì, su quella griglia di partenza che ama come poche altre cose al mondo. Ed è proprio per questa ragione, per quell’amore infinito nei confronti della Formula Uno, che egli continua a sperare di convincere una Scuderia competitiva.

Futuro Fernando Alonso, niente Red Bull e Mercedes: si avvicina il ritiro?

A questo punto tutti gli scenari sono praticabili e possibili. Ogni pista può diventare reale da qui ai prossimi caldissimi mesi. Alonso rimane il perno della sua Aston Martin che non a caso lo pressa affinché egli firmi un rinnovo di contratto che però, almeno per il momento, gli appare indigesto.

Di certo deve molto alla Scuderia di Lawrence Stroll, grazie ad essa è tornato quantomeno a dire la sua in circuiti specifici. Negli ultimi anni ha collezionato diversi podi che per una Scuderia comunque in ascesa come quella britannica, e che spera di rientrare almeno tra le prime quattro della classifica costruttori, sono oro colato.

Alonso però non sembra avere intenzione di voler rinnovare il contratto con la squadra britannica e ciò, come evidenziato da ‘ElNacional.cat’ equivarrebbe in pratica a un ritiro definitivo dal Circus. Più volte ha detto infatti che continuerà a correre solo per una Scuderia che gli offra una monoposto competitiva.

Di certo queste sono ancora supposizioni, ma molte fonti oramai parlano che le uniche due Scuderie che hanno messo il profilo dello spagnolo nella loro lista, Mercedes e Red Bull, sembrerebbero orientate a dare spazio a piloti più giovani. In relazione alla Mercedes, si parla di un possibile approdo di Sainz, uno dei piloti più ambiti del momento per le sue recenti prestazioni; a Milton Keynes invece tutti gli indizi portano alla conferma di Verstappen, quindi non si libererebbe nessun posto per l’ex Ferrari e Renault.