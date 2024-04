Ferrari messa da parte: ultim’ora Sainz

Il pilota spagnolo Carlos Sainz è uno dei protagonisti assoluti della stagione di Formula Uno. Le sue parole fanno chiarezza

Il Mondiale di Formula 1 è appena cominciato, ma vede ancora un chiaro e netto favorito. Nonostante i problemi in Australia (lo hanno costretto al ritiro) Max Verstappen resta il più forte di tutti, l’uomo da battere in ogni Gran Premio e colui a cui rivolgere le principali attenzioni. Ma non è l’unico protagonista assoluto finora.

Rispetto allo scorso anno c’è sicuramente maggiore competitività, grazie non solo a Red Bull ma soprattutto alle Ferrari e al pilota spagnolo Carlos Sainz. Questi è stato costretto a saltare un Gran Premio per un’operazione all’appendicite, ma ha totalizzato finora 3 podi (con una vittoria) su tre GP disputati, e sempre davanti al più quotato – almeno su carta – Charles Leclerc, talento monegasco di indiscusso valore.

Questa situazione pesa e non poco in casa Ferrari. A Maranello infatti, prima di questa stagione, hanno annunciato l’addio di Sainz e la conferma di Leclerc, oltre soprattutto all’arrivo (dalla stagione 2025) del pluricampione Lewis Hamilton. La stella britannica vive però un momento piuttosto difficile e tra i tifosi aleggia qualche perplessità riguardo questa scelta. Soprattutto riguardo il non confermare l’eclettico Sainz, più in forma che mai ed ora ambitissimo sul mercato.

Ferrari, Sainz respinge ogni polemica

Sui social c’è qualcuno che ha provato a mettere zizzania, parlando di una piccola ‘vendetta’ di Sainz in questi primi Gran Premi, ma – sulle colonne del quotidiano spagnolo ‘As’ – lo spagnolo ha fatto chiarezza spegnendo qualsiasi polemica. Ecco le sue parole: “Polemiche? Non è un pensiero che ho quando indosso questo casco, ovviamente se ottengo buoni risultati fa piacere dimostrare a tutti di essere un pilota vincente e di avere un’ottima macchina tra le mani”. Nessuna vena polemica aleggia nella mente dello spagnolo che prosegue:

“Non cerco di dimostrarlo alla Ferrari o ad altre squadre, vado in pista solo per vincere e conquistare un gran numero di podi e vittorie. Fino al 2022 non ho avuto una vettura in grado di competere e ora invece voglio ottenere ottimi risultati”.

Ovviamente questi numeri sono molto importanti anche per il futuro di Sainz, che – essendo senza squadra – è un nome caldo per alcune scuderie in vista della prossima stagione. Si è parlato di Mercedes e Red Bull, ma occhio anche alla situazione Audi. Quel che è certo è che Sainz è uno dei nomi più appetibili e difficilmente resterà senza squadra.