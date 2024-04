Liverpool, Klopp: “Sempre complicato giocare contro l’Atalanta”

Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, Jurgen Klopp ha delineato le insidie per il suo Liverpool. Tante le lodi rivolte a Gasperini: “Ha fatto un lavoro incredibile in questi anni, è sempre difficile giocarci contro. L’Atalanta è una squadra molto discipolinata, tatticamente organizzata. Dovremo essere davvero al meglio domani sera. Sì, giocare contro l’Atalanta – come disse una volta Pep Guardiola, ndr – è come andare dal dentista, ma anche giocare contro di noi sarà lo stesso. Sono cambiati molto, è vero, ma lo stile di gioco è rimasto invariato. C’è grande organizzazione a livello tattico e tanta esperienza. Anche noi siamo diversi ed è difficile prevedere che partita sarà domani”, ha dichiarato l’allenatore tedesco.

Infine, un breve passaggio su un suo eventuale futuro in Italia: “L’unica cosa che conosco in Italia è il cibo. Per il momento non ho pianificato nulla per quanto riguarda il prosieguo della mia carriera. Tra un anno magari potrò rispondere, ma al momento non programmo nulla”.