Mazzata tremenda in F1: non correrà il GP in Cina

Brutte notizie in queste ore: scossa tutta la Formula 1, per il Gran Premio della Cina c’è il rischio di un forfait

Il Mondiale di Formula 1 rischia di dover andare incontro ad un risvolto clamoroso dopo appena quattro Gran Premi. Le vittorie di Max Verstappen (3 su 4) hanno già indirizzato in maniera importante quello che sarà il prosieguo della stagione, con Ferrari che resta appena dietro nel ranking costruttori. Propri in quest’ultima classifica, c’è chi è ancora a zero punti e rischia di vedere definitivamente compromesso il proprio percorso.

Stiamo parlando della Williams, ancora a secco di punti in questa prima parte della stagione. Un avvio segnato dagli incidenti, alcuni anche molto gravi e che rischiano di compromettere il regolare svolgimento delle prossime gare. In sostanza, c’è la concreta possibilità che la scuderia inglese non riesca a schierare entrambe le monoposto per il prossimo Gran Premio che si correrà in Cina.

La gara di Shangai, infatti, potrebbe segnare in maniera importante la corsa targata Williams in questa stagione: per Albon e Sargeant, infatti, i problemi alle auto hanno già messo a repentaglio l’esperienza in quel di Suzuka, con il pilota americano che ha raccolto i cocci di quanto accaduto nel Gran Premio precedente in Australia, dopo il brutto incidente che ha subito il pilota thailandese.

Il problema, allo stato attuale delle cose, è quello di rimettere in piedi entrambe le vetture, andando cosi a riprodurre i pezzi necessari per metterle entrambi in pista. L’obiettivo è quello di riuscirci entro il prossimo lunedì, quando ci sarà il trasporto dei veicoli in vista della prossima gara che si svolgerà tra meno di due settimane.

Formula 1, caos in casa Williams: cosa succede?

Le cose rischiano di complicarsi notevolmente. In casa Williams l’allarme è ormai scattato, ma il rischio è quello di dover fare una corsa contro il tempo che potrebbe anche non portare a nulla di concreto. James Vowles, ingegnere britannico e team Principal della Williams Racing, è stato molto chiaro nello spiegare la situazione delicata che vive la scuderia inglese: “Credo che per qualsiasi squadra avere tre incidenti gravi che hanno praticamente distrutto tutto l’equipaggiamento della vettura sia un’enormità”, ha detto Volwes.

“Se lo si considera nell’arco di un’intera stagione lo si può gestire, ma doverlo fare in poche gare è difficile”, ha ancora detto il team principal di Williams. “L’impatto sarà quello che ci si aspetta. Stiamo preparando le parti di riserva il più rapidamente possibile, ma questo avrà un impatto sulle prestazioni”, l’amara rivelazione. Volwes ha poi confermato quanto sarà difficile tenere il passo con questo tipo di problemi: “Non potremo più apportare tanti aggiornamenti”.