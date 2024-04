Dopo i 10 gol di Real Madrid-Manchester City e Arsenal-Bayern Monaco, questa sera alle 21.00 un altro big match dei quarti di finale di Champions League con le probabili formazioni di Atletico Madrid-Borussia Dortmund. Pochissimi dubbi per l’allenatore dei Colchoneros, Diego Simeone che si affida al miglior undici possibile: complice l’assenza dell’infortunato Depay, davanti la coppia Griezmann–Morata. Qualche dubbio invece per il collega Terzic: in difesa dubbio se la giocano Sule e Schlotterbeck per un posto accanto a Hummels, mentre sulla trequarti saranno Adeyemi e Malen a darsi battaglia per una maglia da titolare.

Sei i precedenti tra le due formazioni: 3 vittorie per i tedeschi, un pareggio e due i successi degli spagnoli. Entrambe le squadre hanno superato i propri raggruppamenti da prime con i Colchoneros che hanno avuto la meglio dell’Inter agli ottavi solo dopo i calci di rigore, mentre i gialloneri hanno superato con qualche difficoltà il PSV. La vincente di questa sfida affronterà in semifinale chi supererà il turno tra PSG e Barcellona, l’altro quarto di finale in programma questa sera.

Probabili formazioni Atletico Madrid-Borussia Dortmund: le scelte dei due allenatori

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez, Witsel, Azpilicueta; Molina, De Paul, Koke, Llorente, Samuel Lino; Morata, Griezmann. All. Simeone.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. All. Terzic.

Dove vedere la sfida del Wanda Metropolitano in TV e streaming

Il match tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund, valevole per l’andata dei quarti di Champions League, sarà trasmesso su Sky, ai canali SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 251). La sfida sarà anche trasmessa in streaming su Sky Go, NOW TV acquistando il pass Sport e su Infinity+.