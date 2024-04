Dopo i 10 gol di Real Madrid-Manchester City e Arsenal-Bayern Monaco, questa sera alle 21.00 un altro big match dei quarti di finale di Champions League con le probabili formazioni di PSG-Barcellona. Luis Enrique, tecnico dei transalpini, sfida il suo recente passato: sarà l’ultima occasione per Mbappé a Parigi per provare ad arrivare in fondo alla competizione con questa maglia.

Dall’altra parte, la squadra di Xavi sogna di concludere al meglio la stagione… magari con un successo europeo, il primo post Messi. 13 i precedenti tra le due formazioni: cinque vittorie del Barcellona, quattro i pareggi e altrettante le vittorie del PSG. La squadra di casa dovrà fare a meno dello squalificato Hakimi e, ovviamente, il tridente offensivo sarà quello pesante e cambierà rispetto all’ultima sfida di campionato contro il Clermont, con Skriniar che dovrebbe partire dalla panchina. In casa blaugrana qualche novità rispetto al Las Palmas: tornano Araujo e De Jong dal 1′, confermati i tre davanti.

Probabili formazioni PSG-Barcellona: le scelte di Luis Enrique e Xavi

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernandez; Ugarte, Zaire-Emery, Vitinha; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé. All. Luis Enrique

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Joao Cancelo; De Jong, Sergi Roberto, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi

ARBITRO: Taylor (Inghilterra). ASSISTENTI: Beswick-Nunn. IV UOMO: Jones. VAR: Attwell-Coote.

Dove vedere in TV e streaming PSG-Barcellona

La partita tra PSG e Barcellona, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League, si giocherà questa sera al Parco dei Principi di Parigi con calcio d’inizio previsto per le ore 21.00. La sfida si può guardare in diretta tv esclusiva e in streaming con l’app di Prime Video.