Juan Musso ha parlato così in mixed zone dopo Liverpool-Atalanta: “Abbiamo dato tutto. Quando gioco lo faccio con tutto il cuore e la mia energia, per me è importantissimo rimanere positivo ed essere utile alla squadra. Le parole del mister? Mi hanno fatto piacere, credo di essermi comportato sempre in maniera normale. I suoi complimenti mi hanno fatto piacere”.