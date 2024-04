Da nemici a compagni di squadra: Marquez distrugge Pecco

In MotoGp c’è molto attesa per le scelte di alcune storiche compagni. La notizia su Marquez potrebbe lasciare interessanti colpi di scena

Dopo qualche Gran Premio di MotoGp il talento spagnolo Jorge Martin guida la classifica e vuole provare – sin dai prossimi eventi – a staccare gli altri e prendere la strada della fuga. Il due volte campione del mondo in carica Pecco Bagnaia proverà a fermarlo, e ci sono diversi piloti pronti a sorprendere e cambiare tutto.

Mentre la stagione prosegue senza sosta e i piloti sono al lavoro in vista dei prossimi impegni i team lavorano anche al futuro, diverse piloti sono in scadenza e potrebbero presto profilarsi clamorosi colpi di scena. La situazione è particolarmente calda in casa Ducati, Bagnaia ha da poco rinnovato ed è sicuro del posto mentre dall’altro lato difficile la permanenza del compagno di squadra, l’altro italiano Enea Bastianini. Questi sembra ormai orientato a prendere una decisione importante per il suo futuro.

Su Bastianini, come riporta ‘Don Balon’, c’è forte l’interesse dell’Aprilia e la scuderia sembra puntare sull’azzurro come prima guida. Nonostante le difficoltà invece Quartararo resterà in Yamaha, il francese ha rinnovato (importanti offerte economiche) e sembra intenzionato ad aiutare la squadra a crescere. Cosi c’è da definire la situazione in Ducati, tra team ufficiale e non, e la situazione riguardante ciò che accade in casa Honda.

Colpo di scena Marquez, ora cambia tutto

Il resto del Mondiale sarà fondamentale per le scelte delle squadre, ma ultime indicazioni portano Marc Marquez diviso tra due possibilità. Una, la più remota, vede l’esperto spagnolo in squadra con Acosta in Ktm, ma piuttosto complicata come pista: l’altra invece, in fondo quella che lo stesso Marc preferisce, vede la promozione del pluricampione del mondo nelle moto ufficiali della Ducati, Marquez in coppia con il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia.

L’incidente avvenuto in Portogallo ha mostrato i primi screzi tra i due, le cose non sono semplici e questa situazione potrebbe creare non pochi grattacapi in casa Ducati. Al momento Marquez è favorito secondo ‘Don Balon’ per questo ruolo in squadra, ma c’è da valutare con attenzione la situazione del leader del Mondiale Jorge Martin.

Attualmente lo spagnolo rappresenta il nome più ambito visto risultati e costi e al momento rappresenta la prima scelta o meglio il sogno della Honda. Martin alla Honda sarebbe la risposta alla Ducati e la casa nipponica vuole tornare in lotta per il titolo e spera che un nome di questo calibro possa cambiare le cose. Da Marquez a Martin, una situazione intricata ma se ne parlerà meglio dopo i prossimi Gran Premi.