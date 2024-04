Marco Valentini, ex direttore sportivo dell’Ascoli, ha parlato in esclusiva durante SportitaliaMercato: “Quando accadono diverse situazioni parlare a caldo può essere pericoloso. Il tempo aiuta ad analizzare. Volevo De Rissi per il post Sottil, c’era il problema della Nazionale, avevamo fretta. Lui mi aveva chiesto tempo perché era in Nazionale, tempo che non avevamo”.