Ferrari, annuncio ‘Mondiale’: Leclerc fa sognare i tifosi

È arrivato un annuncio che fa impazzire i tifosi della Ferrari: sogno Mondiale, Leclerc si sbilancia per il futuro della ‘Rossa’

Dopo una tripla sessione di qualifiche non esaltanti, con Sainz quarto e Leclerc ottavo, la Ferrari è riuscita comunque a stupire nel recente Gran Premio del Giappone. A Suzuka lo spagnolo ha confermato il suo momento d’oro occupando il terzo gradino del podio.

Chi, però, si è superato con una prestazione da vero campione è stato Charles Leclerc. Il monegasco è riuscito a rendere realtà una strategia che pareva impossibile sulla carta: un solo pit stop e quarto posto in cascina, con la Ferrari che oggi più che mai si attesta come seconda forza del campionato mondiale.

Il numero 16 sta tornando a rendere ai suoi livelli anche se la fortuna, in questo primo scorcio di stagione, è stata spesso e volentieri presente a complicare i piani del pilota della Ferrari. A fine stagione sarà ancora lui a guidare il progetto della Scuderia di Maranello, con Lewis Hamilton che rimpiazzerà Sainz a partire da gennaio 2025.

Ma nel frattempo il chiodo fisso di Leclerc e della Ferrari non può non continuare ad essere la Red Bull: l’annuncio del ferrarista nelle scorse ore ha fatto impazzire di gioia i tifosi del Cavallino Rampante.

Leclerc sfida Verstappen: annuncio pazzesco

Nelle scorse ore Charles Leclerc è tornato a parlare è lo ha fatto ai microfoni di ‘Sky Sport’, valutando il momento in casa Ferrari soprattutto in relazione alla sempre viva sfida al dominio della Red Bull di Verstappen.

“Per il momento la Red Bull è troppo avanti, stiamo tentando di fare l’impossibile per massimizzare i punti in questo inizio di stagione”. Il numero 16, però, ha lanciato un messaggio di speranza per il prosieguo stagionale con l’idea che la Ferrari possa tra qualche settimana colmare il gap con la Scuderia di Milton Keynes.

“Penso che, coi prossimi aggiornamenti, saremo in grado di sfidarli. Sarà quello il momento in cui li proveremo a mettere sotto pressione sottraendogli quanti più punti possibili. Magari a fine anno avremo una bella sorpresa. Chissà…“.

Parole che hanno letteralmente elettrizzato i ferraristi, speranzosi di poter tornare a festeggiare un Mondiale piloti che manca da addirittura 17 anni, dalla vittoria di Kimi Raikkonen del 2007. Ad Imola dovrebbe arrivare un corposo pacchetto di aggiornamenti che potrebbero incidere parecchio visto che in casa Red Bull ancora non sono state apportate modifiche corpose alle vetture di Verstappen e Perez.

A Santerno debutterà la SF-24 Evo: e i tifosi della Ferrari non vedono l’ora di poterla ammirare in pista.