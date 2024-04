Hamilton in anticipo alla Ferrari: annuncio UFFICIALE

Come un fulmine a ciel sereno l’annuncio inatteso: Hamilton in Ferrari con anticipo, ecco cosa sta succedendo

Il mondo della Formula 1, si sa, vive di fiammate. Ed una di queste è stata resa ufficiale lo scorso 1 febbraio con un comunicato inaspettato che è destinato a passare alla storia.

Il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dal 2025 è stata una doccia fredda per i fan della Mercedes, visto che il pilota inglese – dopo una vita con la Scuderia di Brackley – ha deciso di passare ai grandi rivali. Una scelta sicuramente figlia di alcune stagioni deludenti, assai frustranti, per il talento di Stevenage che guiderà la rossa all’età di 40 anni, probabilmente la sua ultima grande avventura alla guida di una monoposto di Formula 1.

Da Maranello sperano che Hamilton possa portare quella marcia in più in grado di riportare la Ferrari nuovamente sul tetto del mondo. Lui stesso, nelle prime settimane di questa stagione, si è detto eccitato e pronto ad una sfida così ambiziosa. D’altronde il titolo piloti manca in rosso dal lontano 2007: l’ultimo a vincere fu Kimi Raikkonen.

Il presente parla però di un Hamilton in palese difficoltà in quella che è la sua ultima annata in Mercedes. I risultati stentano ad arrivare e le critiche nei confronti del sette volte campione del mondo non mancano affatto. C’è chi dice sia ormai già focalizzato sull’avventura con la Ferrari e per tale ragione distratto sul presente. Ma nelle scorse ore si è palesata un’ipotesi davvero incredibile: Hamilton alla guida della ‘Rossa’ con largo anticipo sul 2025.

Ferrari, Hamilton in anticipo: serve l’ok di Wolff

Si è detto stupito, in parte deluso. Toto Wolff sta ancora elaborando il ‘lutto’ del passaggio ormai garantito dalla firma pluriennale di Lewis Hamilton con la Ferrari. Il Mondiale terminerà il prossimo 8 dicembre anche se Hamilton è sotto contratto fino al 31.

Nonostante ciò, l’inglese potrebbe sedere all’interno della monoposto della Scuderia di Maranello già prima: a decidere sarà Toto Wolff. ‘Formulapassion.it’ riporta le parole di Hamilton riguardo ai primi test con la ‘Rossa’.

“Dovrò parlarne con Toto, non so davvero come comportarmi”, avrebbe detto l’inglese sulla prova sedile anticipata con la Ferrari. “Non so come farò stavolta, nel 2012 non mi sono unito alla Mercedes fino a dicembre”.

Il pilota della Mercedes ha concluso: “Voglio finire bene qui, pensare già a cosa accadrà l’anno prossimo di certo non mi aiuta“. Tutto o quasi sarà quindi nelle mani di Toto Wolff, che potrebbe opporsi all’idea di anticipare l’approdo di Hamilton in Ferrari.