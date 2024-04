Poche emozioni a Plzen: 0-0 tra Viktoria e Fiorentina, si decide tutto al Franchi

Poche emozioni, tanti sbadigli a Plzen nella sfida tra Viktoria e Fiorentina. Occasioni che hanno latitato, si deciderà tutto nella sfida del ritorno dei quarti di finale di Conference League. 5 gol, emozioni ed equilibrio anche nella sfida tra Olympiakos e Fenerbahce. I greci mettono la freccia con apparente facilità grazie ai timbri di Fortounis e Jovetic nel primo tempo, poi arriva il tris di Chiquinho. I turchi non cedono il passo e riaprono il confronto in vista del ritorno con gli acuti di Tadic (dal dischetto) e Kahveci. Un gol di scarto e in Turchia il ritorno ci dirà chi avrà la meglio.