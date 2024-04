Dopo aver analizzato nel dettaglio l’unico quarto di finale con la sola italiana protagonista, Viktoria Plzen-Fiorentina, di seguito le probabili formazioni di Conference League con le possibili scelte di Mendilibar e Kartal per Olympiacos-Fenerbahce oltre a quelle di Hayen e Lucescu per Clubbe Brugge-PAOK ed Emery e Fonseca per Aston Villa-Lille. Di seguito le possibili scelte dei sei allenatori per gli altri tre quarti di finale in programma.

Probabili formazioni Conference League

Probabili formazioni Olympiacos-Fenerbahce

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Paschalakis; Rodinei, Retsos, Abbey, Richards; Hezze, Iborra; Podence, Horta, Gelson Martins; El Kaabi. All. Mendilibar

FENERBAHCE (4-2-3-1): Livakovic; Osayi, Djiku, Aziz, Oosterwolde; Yuksek, Krunic; Under, Szymanski, Tadic; Batshuayi. All. Kartal

Probabili formazioni Club Brugge-Paok Salonicco

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Jackers; Odoi, Spileers, Mechele, Meijer; Onyedika, Vetlesen; Skov Olsen, Zinckernagel, De Cuyper; Igor. All. Hayen

PAOK SALONICCO (4-1-4-1): Kotarski; Jonny, Kedziora, Koulierakis, Baba; Meité; Zivkovic, Konstantelias, Taison, Despodov; Brandon. All. Lucescu

Probabili formazioni Aston Villa-Lille

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Moreno; Bailey, McGinn, Douglas Luiz, Rogers; Diaby, Watkins. All. Emery

LILLE (4-3-3): Mannone; Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaïly; Bentaleb, André, Gudmundsson; Zhegrova, David, Haraldsson. All. Fonseca

Dove vedere la Conference League in TV e streaming

Tutta la UEFA Conference League 2023/2024 è disponibile su Sky e Dazn.