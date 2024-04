Liverpool-Atalanta, le probabili formazioni: dubbio Koopmeiners

Tutto pronto per l’andata dei quarti di finale di Europa League: si parte da Anfield Road con le probabili formazioni di Liverpool-Atalanta. Un match importante per la squadra di Gasperini reduce da una settimana poco brillante con le sconfitte in Coppa Italia contro la Fiorentina e quella in rimonta di Cagliari di domenica in campionato. C’è un precedente tra le due formazioni: fase a gironi della Champions League 2020-21, con i nerazzurri che persero in casa con un rotondo 0-5 e poi si imposero 0-2 in Inghilterra. La vincente di Liverpool-Atalanta se la vedrà in semifinale contro una tra Benfica e Olympique Marsiglia.

Le probabili formazioni di Liverpool-Atalanta

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, MacAllister; Salah, Nunez, Diaz. All. Klopp

A disposizione: Alisson, Adrian, Alexander-Arnold, Quansah, Clark, Nunez, Bradley, Diogo Jota, Elliott, McConnell, Tsimikas, Musialowski.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Pasalic; Scamacca. All. Gasperini

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Holm, Bakker, Adopo, Koopmeiners, Lookman, De Ketelaere, Touré.

ARBITRO: Meler (Turchia). ASSISTENTI: Eyisoy-Ersoy. IV UFFICIALE: Kardesler. VAR: Ulusoy- Bitigen.

Dove vedere Liverpool-Atalanta in TV e streaming

Liverpool-Atalanta, andata dei quarti di finale di Europa League e in programma alle ore 21.00 ad Anfield Road sarà visibile in diretta su Sky, ai canali Skuìy Sport Calcio (202), Sky Sport (253). In streaming su DAZN, NowTV oltre che su Sky Go.