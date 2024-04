Alla Roma il primo round del derby italiano in EL: Milan battuto 1-0

Derby tutto italiano dei quarti di finale di Europa League: nella gara d’andata, la Roma espugna di misura il campo del Milan, 1-0 firmato Gianluca Mancini. Una vittoria importantissima per i giallorossi in vista del ritorno.

Le formazioni

4-2-3-1 per Stefano Pioli con Maignan tra i pali; Calabria, Thiaw, Gabbia e Theo Hernandez in difesa. In mediana spazio a Bennacer e Reijnders, intoccabili in avanti Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud. 4-3-3 per Daniele De Rossi con Svilar in porta, Celik, Mancini, Smalling e Spinazzola a comporre la linea difensiva. Cristante, Paredes e Pellegrini a centrocampo, tridente d’attacco formato da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

La cronaca

La prima occasione, al 4′, è per Paulo Dybala: l’argentino riceve palla in area e prova a beffare Maignan da posizione defilata. Il Milan risponde cinque minuti più tardi con Tijjani Reijnders: sponda di Loftus-Cheek, il centrocampista calcia dalla distanza ma Svilar si distende. Al 15′ grande azione dei giallorossi: azione avviata da Stephan El Shaarawy, che lancia sulla destra Lukaku. Il belga mette in mezzo ma la sua conclusione viene deviata da Maignan: proprio dal corner successivo, gli ospiti passano in vantaggio. Gianluca Mancini svetta di testa e, di precisione, batte Maignan con un colpo di testa. I rossoneri accusano il colpo ma cinque minuti più tardi hanno una clamorosa occasione per pareggiare: Giroud ci prova di testa, bravo Lukaku che si fa trovare pronto in entrambi i casi sulla linea di porta. Agli sgoccioli del primo tempo la formazione di De Rossi ci prova altre due volte, prima con Spinazzola poi con Dybala, in entrambi i casi le azioni non vengono concretizzate.

Il secondo tempo comincia a ritmi più bassi: Milan che non entra in campo e Roma che è brava a gestire, soprattutto nei primi 20′ della ripresa. Pellegrini prima e Cristante poi provano a indirizzare ancora la gara, ma i loro tentativi non superano Maignan. Per i rossoneri ci provano Theo Hernandez e Reijnders ma regna l’imprecisione. Negli ultimi minuti di gara i rossoneri si buttano in avanti alla ricerca della rete del pareggio, ma la difesa giallorossa regge bene e mantiene la porta inviolata: termina 1-0 per la Roma l’andata dei quarti di finale di EL. Un brutto Milan a San Siro.