Roma, De Rossi: “Miglior prestazione di Lukaku da quando sono qui”

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida contro il Milan.

Non era facile ripetere la stessa situazione del derby. Quali elementi le sono piaciuti di più?

“La gestione del pallone è stata per un’ora molto buona. Abbiamo tenuto bene palla, quando vengono forte abbiamo bisogno di andare verticali. Oggi abbiamo visto per me la miglior prestazione di Romelu da quando sto lì, ci ha aiutato, ha fatto bene le sponde. A volte valutiamo gli attaccanti dai gol, oggi ha fatto una gara che vorrei vedere sempre da lui. Volevo questo”.

Non è facile fare questo palleggio a San Siro.

“Avevamo avuto un paio di partite in cui l’avevamo fatto meno bene. Delle volte si pensa che più la squadra avversaria è forte più è difficile tenere palla, invece per me in alcuni casi può essere il contrario. Grandi giocatori in fase offensiva delle volte ti lasciano gli spazi, ci vuole anche il piede fermo, che non tremi”.

Avete annullato l’asse Theo-Leao.

Il Milan ha campioni da per tutto, ma ovviamente la catena sinistra li ha portati a dominare e pensavo fosse giusto fare un po’ di più. Arrivare in rincorsa su Theo sarebbe stato troppo per Bryan, ma ha preso Reijnders che è un altro grande giocatore”.

I giocatori sembrano sempre più in fiducia.

“I giocatori in fiducia fanno bene in campo, è tutto molto legato”.