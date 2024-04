Sport in lutto, drammatica perdita: piangono tutti

Drammatica perdita e nuovo lutto per il mondo dello sport che perde un’altra delle sue icone: piangono la sua scomparsa

Un nuovo terribile lutto ha colpito nei giorni scorsi il mondo dello sport che piange la scomparsa di un altro dei suoi campioni, lasciando tutti i tifosi sgomenti.

A piangere in maniera particolare è il mondo dei motori che è costretto a salutare una delle sue leggende, seppur il suo nome ai più di non dirà molto. Stiamo parlando di Pat Hennen, pilota americano che ha fatto la storia dell’era dei campioni USA su due ruote vincendo un GP in 500 in Finlandia nel 1976. Il pilota americano si è spento lo scorso 7 aprile, ma la notizia è circolata solo nelle ultime ore, lasciando tutti i tifosi di sasso.

Hennen avrebbe compiuto 71 anni il prossimo 27 aprile, ma purtroppo non potrà più festeggiare il suo compleanno. Il pilota nativo dell’Arizona, sebbene sia sconosciuto ai più, ha lasciato un segno indelebile nel motociclismo e la sua carriera avrebbe potuto regalargli ancora più soddisfazioni se non fosse stato per un terribile incidente che lo mandò addirittura in coma, impedendogli di entrare nell’Olimpo dei campioni di questo sport.

Motociclismo in lutto: addio alla leggenda Pat Hennen

Primo pilota USA a vincere un GP della 500, Pat Hennen aveva tutto per essere un fuoriclasse assoluto nel mondo del motociclismo, ma nel 1978 un terribile incidente avvenuto dopo essere stato colpito al volto da un volatile ha segnato in maniera decisiva la sua carriera. Il driver americano si trovava nel suo momento migliore e l’incidente prima ed il coma poi sono state una mazzata tremenda per lui che non è potuto volare più in alto come avrebbe voluto.

Pur non potendo aspirare ad una carriera di altissimo livello, però, non è sbagliato definire Hennen una leggenda del mondo del motociclismo. A rendergli omaggio in passato è stata anche un’altra leggenda di questo sport ovvero Kenny Roberts che, nonostante fosse una persona che pochissime volte esaltava i suoi rivali, riconobbe il valore di uno come Hennen.

Il pilota americano, inoltre, era molto legato all’Italia ed amava i tifosi italiani che pure non possono che essere tristi per la sua scomparsa, ricordando quando fu osannato al Mugello e quando durante il giro d’onore per salutare tutti, lanciò il primo casco tra la folla facendo schizzare l’entusiasmo alle stelle.

Hennen è sempre stato un professionista umile, non si è mai vantato troppo per le sue imprese ed anche per questo si è fatto apprezzare tantissimo. La sua morte è stata un fulmine a ciel sereno per tutti e, al di là di quello che sarebbe potuto essere la sua carriera, è proprio il suo addio a questa vita che lo ha reso immortale e leggenda nel cuore dei tifosi.