Ultim’ora Schumacher, fan increduli: bufera con Hamilton

Schumacher, ultim’ora pazzesca e c’entra Lewis Hamilton in Ferrari: scoppia l’inaspettata bufera sull’inglese

Lewis Hamilton non sta vivendo di certo la sua miglior stagione da quando è in Formula 1. Il pilota inglese, al suo ultimo anno in Mercedes, a Suzuka ha deluso ancora una volta.

Nona posizione, ancora una volta dietro al compagno di squadra George Russell che ha chiuso settimo. Non un momento sereno per il sette volte campione del mondo che, in realtà, ha già deciso il suo futuro. Niente più Mercedes, dopo ben dodici anni: nel 2025 la sua macchina sarà una Ferrari.

Frederic Vasseur ha beffato il grande amico Toto Wolff portando a Maranello, in gran segreto, il 39enne di Stevenage dopo una trattativa segreta e serrata, che in pochissimi avrebbero potuto annunciare in anticipo. Lo stesso Hamilton in una recente intervista ha dichiarato come la sua stessa famiglia, genitori in primis, fossero all’oscuro della sua importante decisione fino al 1 febbraio: il giorno dell’annuncio ufficiale che ha lasciato a bocca spalancata il mondo intero.

Dovranno farsene una ragione i tifosi della Mercedes, assolutamente spiazzati dal ‘tradimento’ di Lewis per la ‘Rossa’. Ma anche lo stesso Toto Wolff, che in più di un’occasione si è detto esterrefatto per la repentina decisione del suo pilota e amico di passare ad una delle scuderie rivali senza prima discuterne con lui.

A questo punto però sono già arrivate un mare di critiche per Hamilton, reo di avere già la testa a Maranello. Ed i risultati in pista, in tal senso, potrebbero in effetti confermare il rendimento non all’altezza della situazione. In questo momento, un attacco vero e proprio è arrivato direttamente da Schumacher.

Hamilton-Schumacher, mazzata tremenda: “Pensa solo a questo”

Il parallelo con Michael c’è sempre stato visto che l’inglese ha eguagliato il tedesco nel numero di campionati mondiali vinti. Ma adesso a parlare è il fratello dell’ex ferrarista, Ralf, che non le ha mandate a dire.

Ralf Schumacher ha definito “difficile” l’attuale momento vissuto dalla Mercedes, prima di soffermarsi sulla decisione parecchio chiacchierata di Hamilton di passare in Ferrari, sostituendo Sainz nella prossima stagione.

“Pare evidente come Lewis sia già proiettato al 2025, c’è una mancanza di fiducia nella Mercedes. Mentalmente è altrove, questa cosa è un problema significativo che va affrontato”. Il tedesco, che ha parlato a ‘Sky’, ha rincarato la dose sostenendo come la scelta di andare in Ferrari sia strettamente legata alle performance non all’altezza delle ‘Frecce d’Argento’.

“Al momento la squadra non sa come risolvere i problemi di questo inizio di stagione”, ha detto Ralf completando il quadro quasi drammatico in casa Mercedes. Ma in primo piano rimane la stoccata a Hamilton (e non è il primo a supporlo) che sarebbe già concentrato sul suo approdo in Ferrari.