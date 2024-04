Valentino Rossi, alto tradimento: tifosi spiazzati

L’annuncio spiazza i tifosi: sarà tradimento per Valentino Rossi? Secondo alcuni è già tutto fatto, le ultime dichiarazioni

Valentino Rossi non corre ormai da tempo ma resta comunque al centro dell’attenzione. I nostalgici penseranno che c’è una sorta di malinconia nei confronti dell’ex pilota nativo di Urbino, ma la verità è che l’arrivo della VR46 tra le scuderie della MotoGp ha permesso ai fan di Valentino di non restare a bocca asciutta. Tanto basta, vedere quella moto con la firma del ‘dottore’ scendere in pista, correre e togliersi qualche soddisfazione.

Ad oggi parliamo di una realtà che è riuscita a consolidarsi, andando a lavorare moltissimo anche sul parco piloti. I risultati ci sono, Bezzecchi e Di Giannantonio hanno già raccolto i primi punti ed in classifica sono entrambi attorno al decimo posto, mentre per quanto riguarda la classifica costruttori la VR46 occupa al momento la settima piazza.

Non cosi male, ed è proprio per questo che adesso c’è da scrivere il futuro. Per Valentino Rossi e la sua squadra si potrebbe prospettare un cambiamento radicale che per alcuni si potrebbe tradurre anche come una sorta di ‘tradimento’. I tifosi stanno già chiacchierando tantissimi sui social, se ne parla da un po’ ma in queste ore le voci si stanno facendo insistenti: Valentino lo farà davvero?

Valentino Rossi, tradimento alla Ducati: pronta la firma con Yamaha?

La Mooney VR46 Racing Team ha fatto dei passi da giganti, ed anche in questa stagione proveranno a togliersi grandi soddisfazioni. Ecco perchè ci sono occhi di tutto il circuito della MotoGp poggiati sui risultati del team di Valentino, e c’è chi è pronto a giurare che le cose stiano per cambiare.

L’accordo con Ducati scadrà alla fine di questa stagione, questo è un dato: un altro dato interessante, poi, è legato al fatto che Yamaha sta cercando un team satellite per la stagione 2025. Che la scelta possa ricadere proprio su VR46? L’eventualità è concreta, e una novità arriva anche da quello che sta accadendo proprio in seno a Yamaha.

Fabio Quartararo, infatti, ha firmato il rinnovo di contratto per le stagioni 2025/2026. Notizia molto importante per la scuderia, con il pilota francese che si è lasciato andare ad una battuta riportata anche dal portale ‘MowMag’: “Ci sono cose riservate che mi hanno fatto prendere la decisione. Non è stato facile perché c’erano altre opzioni. Non tutto avverrà subito, ma vedremo in futuro”, le sue parole.

Secondo molti sui social che hanno riportato la dichiarazione, dietro queste “cose private” si nasconderebbe proprio un eventuale accordo tra Yamaha e VR46.