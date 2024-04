Atalanta, un successo epocale quello di Anfield

Una vittoria epocale, un successo che fa storia, l’Atalanta, sbanca Anfield e lo fa per la seconda volta nella propria storia. Un successo ancora più netto se si pensa che la Dea si è imposta per 0-3 un punteggio pesantissimo anche in vista della gara di ritorno.

Atalanta, Anfield sbancato: i numeri

Dal Genoa, all’Atalanta sono 7 le sconfitte interne del Liverpool contro formazioni italiane (Roma, Fiorentina, Udinese, Atalanta, Inter). La Dea è però la prima e unica a riuscirci in due occasioni differenti, tra l’altro senza subire gol. 0-2 nella fase a gironi della Champions League 20/21, 0-3 ieri nell’andata dei quarti dell’Europa League. Un’impresa quindi ancora più storica, quella dei ragazzi di Gasperini, che hanno fermato una serie di 33 gare da imbattuti dei Reds. Una sconfitta, quella di ieri che è solo la numero 5 per Klopp da allenatore del Liverpool in Europa ad Anfield, la seconda contro il Gasp. Le altre 3 sono arrivate contro Atletico (2-3), Inter (0-1) e Real Madrid (2-5). Il successo per 0-3 eguaglia quindi anche la sconfitta con il punteggio più largo dell’era Klopp in Europa. Una serata da record anche per Gianluca Scamacca, il bomber atalantino sembra essere rinato dopo la mancata convocazione in nazionale. La doppietta ad Anfield è la prima di un giocatore Italiano contro il Liverpool. La seconda assoluta dopo quella di Casiraghi a Euro 96′ contro la Russia.

Dea, ora il campionato poi testa al ritorno

Le sconfitte contro Fiorentine e Cagliari sono oramai il passato. La Dea ha rialzato la testa sbancando Anfield e ora deve già pensare alla gara di lunedì contro il Verona, una sfida che potrebbe pesare molto di più per gli ospiti ma che non va comunque sottovalutata anche per arrivare al meglio alla gara del Gewiss contro il Liverpool. Sarà quindi fondamentale riprendere la corsa anche in Serie A. Per continuare a sognare poi anche in Europa e regalare al tifo atalantino altre notti da sogno come quella di Anfield contro il Liverpool.