Bologna e il sogno Champions League: ora Motta non si nasconde più

Il momento decisivo è arrivato, Thiago Motta e il suo Bologna stanno lottando per realizzare quel sogno chiamato Champions League. Al di là delle scaramanzie e del basso profilo, a 7 giornate dalla fine, con il 4 posto “solido” nelle proprie mani, i rossoblù non possono più nascondersi. Lo ha fatto capire chiaramente anche Motta ieri nella conferenza stampa tenuta da tradizione all’antivigilia della gara. L’obiettivo del Bologna, ormai, è la qualificazione alla prossima Champions League. A maggior ragione dopo che ieri è diventata ormai certo l’ottenimento del 5° posto in Champions League per la Serie A (servirebbe un incastro di risultato altamente improbabile).

Bologna contro il Monza per inseguire il sogno

Domani, nel fortino del Dall’Ara (solo due ko in tutto il torneo), arriva il Monza di Raffaele Palladino. Una formazione assai temibile per i rossoblù che, nelle ultime due sfide delle tre disputate una contro i brianzoli, hanno raccolto solo un pareggio. Un anno fa, in casa, i felsinei si scontrarono contro il muro eretto dalla difesa di Palladino che concretizzò l’unica occasione della gara con Donati.

Si tratta di una sfida delicata per il Bologna. La squadra del tecnico italo brasiliano deve reagire al pareggio di Frosinone, per tenere perlomeno immutato il vantaggio su Roma e Atalanta. I giallorossi, peraltro, sperano vivamente in un nuovo passo falso, giacché la prossima settimana Motta e i suoi saranno ospiti dei giallorossi all’Olimpico.

Motta non si nasconde

Come detto però Thiago Motta non vuole più nascondersi. Lo ha fatto capire a chiare lettere ieri durante il solito rendez-vous coi giornalisti: “Siamo i rompi c… della lotta Champions League”. Non ha usato mezzi termini per dirlo e per sdoganare il sogno Europa. Non solo gli umili richiami alla serenità e al pensare gara dopo gara, giorno dopo giorno. L’idea che il Bologna possa raggiungere il bersaglio grosso è comparsa prepotentemente nelle comunicazioni del tecnico rossoblù.