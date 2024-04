Colpo di scena in Formula 1: Alonso rinnova, Verstappen lo attacca

Mercato dei piloti in subbuglio, situazione esplosiva soprattutto in casa Red Bull: Verstappen al veleno contro Alonso

Manca ancora una settimana abbondante all’inizio del Gran Premio di Shanghai, Cina, dove a distanza di quattro anni la Red Bull di Max Verstappen cercherà di portare a casa il primo posto in classifica. Era il 2019 e l’allora 22enne olandese ottenne soltanto un amaro quinto posto.

Erano altri tempi, nessuno aveva in mente che quel ragazzo avrebbe prima o poi scalato le gerarchie del Motorsport diventando nel 2021 (e poi anche nel 2022 e nel 2023) campione del mondo e fuoriclasse indiscusso. E oggi Max si permette il lusso persino di avere un ruolo importante nella sua scuderia, tanto che accanto a Horner e Marko può essere definito di sicuro ‘l’uomo forte’ della Red Bull. La voce di Max conta, quindi, e le sue ultime parole su un vecchio rivale come Fernando Alonso fanno storcere il naso un po’ a tutti.

Formula 1, Verstappen scettico su Alonso: “Sarebbe strano”

Nelle ultime ore però a tenere banco è anche il futuro di molti piloti illustri, tra cui quello dello stesso Max e del collega Sergio Perez. Di sicuro Max, forte di un contratto lungo fino al 2028, rimarrà saldamente pilota titolare della scuderia di Milton-Keynes anche nei prossimi anni; bisognerà capire poi come andranno i colloqui tra Helmut Marko e Perez, dato che l’ex pilota austriaco, oggi deus ex machina del team anglo austriaco, non ha mai scartato l’ipotesi rinnovo del messicano il cui contratto è prossimo alla scadenza.

Prima che Fernando Alonso rinnovasse il contratto con l’Aston Martin fino al 2026 era stato fatto anche il suo nome in ottica Red Bull, in caso di possibile addio di uno tra Max (come conseguenza del ‘caso Horner) e di Perez. Il nome dell’ex Ferrari e Renault era stato più volte ed era stato al centro delle discussioni dei vertici Red Bull.

Ma a parlare della situazione del due volte campione del mondo in forza all’Aston Martin è lo stesso pilota olandese: “Non mi interessa chi avrò accanto l’anno prossimo”, ha detto Verstappen in una intervista a Limburger.

“Troverei però strano mettere sotto contratto un pilota di 42 anni. Potrei andare d’accordo con Fernando, ma la Red Bull ha avuto una tradizione di formare piloti giovani“. Insomma, dichiarazioni chiare e indicative sul fatto che a Max interessa correre con un collega giovane e in rampa di lancio. E ora il prolungamento tra Aston Martin e lo stesso Alonso mette la parola fine al tormentone.