Dramma Matteo Berrettini, la notizia scuote il mondo del tennis

Mondo del tennis sotto shock per il dramma che ha vissuto Matteo Berrettini: il 27enne romano per la prima volta si è confessato a cuore aperto

Con il trionfo all’Atp 250 di Marrakech, l’ottavo della carriera, il quarto sulla terra battuta, Matteo Berrettini si è gettato alle spalle gli ultimi mesi in cui è stato bersagliato dagli infortuni.

Il peggio, dunque, è passato ma la strada verso il ritorno ai vertici, al quel sesto posto nella classifica Atp, che è al momento il suo best ranking, è ancora lunga e irta di ostacoli. Infatti, il 27enne romano non è riuscito a superare il primo turno al Masters 1000 di Monte-Carlo.

A sbarrargli la strada nel Principato di Monaco è stato Miomir Kecmanovic che lo ha mandato agevolmente al tappeto come testimonia lo score: 6-3; 6-1. Dunque, dopo la gioia per la vittoria nell’Atp marocchino a quasi due anni di distanza dall’ultimo titolo arriva subito una battuta d’arresto per l’ex finalista di Wimbledon che nel frattempo ha reso noto il dramma che ha vissuto e che ora scuote il mondo del tennis.

Matteo Berrettini shock: “Faticavo ad alzarmi dal letto”

Dunque, il ‘bombardiere’ romano ha dovuto ingoiare il boccone amaro della sconfitta al primo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo. Tuttavia, l’amarezza per il ko è già metabolizzata sia perché la sua stagione è appena iniziata sia perché lo attendono due tornei estremamente importanti, il Roland Garros e gli Internazionali d’Italia, ospitati al Foro Italico di Roma, per il quale ha ricevuto una wild card che gli consentirà di ritornare a esibirsi ne torneo di casa dopo l’assenza negli ultimi anni.

E prima di essere completamente assorbito dai due prestigiosi appuntamenti sulla terra battuta l’ex numero sei al mondo si è sbottonato, come mai prima d’ora, nel corso della nuova serie originale Red Bull intitolata ‘Zeta’.

Ebbene, l’ex fidanzato di Melissa Satta ha confessato che il momento più buio attraversato nell’ultimo periodo è coinciso con l’infortunio rimediato allo Us Open 2023: “E’ stato il momento più difficile, durante il quale ho sentito che il serbatoio si era completamente svuotato e che facevo veramente fatica ad alzarmi dal letto la mattina”.

Insomma, Matteo Berrettini era entrato in un tunnel dal quale n’è uscito quando ha realizzato di dover fare “solo le cose che mi va di fare” e conseguentemente di dare la priorità a se stesso e alle sue esigenze: “A un certo punto ho detto: adesso faccio solo le cose che mi va di fare. Ho dovuto prendermi cura di me stesso”.

Un periodo negativo che, comunque, gli ha lasciato in eredità la “forza di dire che sicuramente ci saranno momenti difficili, momenti tristi” nonché “la gioia e l’eccitazione per un evento che sta arrivando e non il terrore di dire: adesso succederà qualcosa” così come la vittoria in Marocco gli ha regalato una rinnovata fiducia nei suoi mezzi tecnici che di certo lo aiuterà nel suo percorso nel torneo di casa e al Roland Garros.