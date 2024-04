ESCLUSIVA SI Valentini: “Mio addio all’Ascoli? Ecco qual è stato il problema”

Marco Valentini, ex direttore sportivo dell’Ascoli, ha parlato in esclusiva durante SportitaliaMercato: “Addio turbolento? Non me lo aspettavo per i due anni precedenti. So qual è il problema che c’è dentro, in questi mesi ho sentito molte stupidaggini, il problema è che sono arrivato due anni fa, da una situazione difficile. Bisognava fare cessioni e le abbiamo fatte, un playoff sfiorato. Quest’anno eravamo partiti male, a settembre ci eravamo ripresi. Quattordicesimo budget del campionato, eravamo in linea con le aspettative. Secondo me, avendo il quattordicesimo budget, la cosa principale era la lotta salvezza, ma i messaggi che arrivavano all’interno della società erano altri. Ci sarà sempre insoddisfazione. Mi è stato detto che le cose senza di me potevano andare meglio, invece sono andate peggio. Ho avuto la delicatezza di non parlare perché rispetto tutti, spero si salvino”.