Fernando Alonso choc: ultimatum improvviso

Nelle ore precedenti al rinnovo era arrivata una notizia choc riguardante Fernando Alonso: l’ultimatum per il pilota spagnolo che ha sciolto le riserve

Sembrava essere avvolto nel mistero il futuro di Fernando Alonso che alla fine ha scelto di restare all’Aston Martin prolungando il contratto in scadenza.

Mentre si sta preparando per il GP di Cina dove cercherà di migliorare il sesto posto ottenuto sul circuito di Suzuka, arrivando addirittura davanti a Lewis Hamilton, il pilota spagnolo ha riflettuto e deciso su quello che sarà il futuro a partire dal 2025. L’addio all’Aston Martin sembrava ormai certo e molti team erano interessati a lui, tra cui la Mercedes che è a cacciata del sostituto di Hamilton che passerà in Ferrari.

Nonostante l’interesse, però, Alonso non sembrava già molto attratto dal progetto Mercedes e lo ha fatto capire dopo il GP del Giappone, affermando come non sia una scelta attrattiva se arriva dietro all’Aston Martin durante le gare. Lo spagnolo cercava un team che gli permettesse di lottare per grandi traguardi. Qualora non avesse rinnovato o trovato offerte allettanti, tuttavia, Alonso avrebbe potuto decidere di lasciare la Formula 1.

Formula 1, Alonso choc: ritiro anticipato per lo spagnolo | Il retroscena

Al netto del rinnovo arrivato ieri, spunta un retroscena che avrebbe potuto portare al ritiro anticipato del due volte campione del Mondo. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘El Nacional’, Fernando Alonso avrebbe potuto lasciare la Formula 1 al termine di questo campionato mondiale. Il pilota spagnolo senza rinnovo di contratto con l’Aston Martin si sarebbe guardato intorno in cerca di una nuova soluzione, e la possibilità di un ritiro dalla Formula 1 non era per niente di scartare.

Non considerando allettante ipotesi della Mercedes, Alonso avrebbe aspettato un top team che gli consentisse di correre per grandi obiettivi, ma l’Aston Martin ha effettuato la mossa giusta trovando l’accordo definitivo per la permanenza. Se non fosse arrivata la firma si sarebbe potuto velocizzare il ritiro di Alonso.

Il pilota spagnolo ha quindi aspettato il momento giusto, quasi come se fosse una deadline, e qualora non fosse pervenuta un’offerta capace di stuzzicare le sue ambizioni, allora avrebbe dato l’addio anticipato alla Formula 1. Una notizia che ha scioccato i suoi tifosi, ma della quale si stava parlando molto già da qualche settimana. Tutto però è stato scongiurato dal comunicato ufficiale di ieri pomeriggio.

Intanto c’è ancora un campionato mondiale che Alonso vuole rendere indimenticabile e il prossimo 21 aprile in Cina cercherà di fare ancora meglio rispetto al sesto posto ottenuto in Giappone. Attualmente il pilota spagnolo è all’ottavo posto in classifica e si augura di chiudere la stagione in una posizione decisamente migliore per poter proseguire al meglio anche l’anno prossimo.