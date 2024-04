Luis Alberto annuncia l’addio alla Lazio: “L’anno prossimo non sarò parte del progetto”

“L’anno prossimo non farò più parte del progetto”, con queste poche ed eloquenti parole Luis Alberto, nel post partita di Lazio-Salernitana ha reso pubblica la sua intenzione di lasciare il club romano. Lo spagnolo ha spiegato che sono stati giorni e settimane difficile per via del clima e dei cambiamenti in casa Lazio. Il numero 10 ha spiegato che il percorso per il suo addio al club è già cominciato.

Dopo aver detto che non farà più parte del progetto tecnico della squadra, ha spiegato che ha già chiesto la rescissione del contratto: “Ho chiesto già la carta, la rescissione. Non voglio prendere più soldi dalla Lazio. Li lascio per altri, è il momento di lasciare spazio ad altri”.

Saranno dunque queste le ultime gare dell’ex Liverpool con la maglia della squadra capitolina.