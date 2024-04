Michael Jordan in Italia, fan in delirio: cifra shock

Michael Jordan, la trasferta italiana e quell’oggetto che vale un occhio della testa: tifosi increduli, faranno a gara

Certe cose non hanno prezzo. Valgono talmente tanto che è riduttivo fissare per esse un costo che sia debitamente proporzionato al loro valore. È il caso di un cimelio sportivo per il quale, se solo potessero, migliaia e migliaia di persone sarebbero disposte a fare carte false. E qualcuno di sicuro le farà, visto e considerato che l’oggetto in questione, con buona pace dei tifosi, è adesso sul mercato.

Iniziamo col dire che il cimelio di cui sopra, che è anche riduttivo definire tale, è stato messo in vendita proprio nelle scorse ore dalla famosissima casa d’aste Sotheby’s. Appartiene ad un certo atleta indimenticabile ed inarrivabile. Qualcuno che si chiama Michael e che di cognome fa Jordan, quello stesso cestista che per svariati lustri ha fatto sognare il mondo dell’Nba e fatto appassionare tantissime persone al basket. Il nativo di Cumberland oggi ha 61 anni, ma è ancora nel cuore di tutti, non fosse altro per le soddisfazioni e per le emozioni che ha regalato, negli anni, ai suoi numerosissimi tifosi.

Ma torniamo a noi. L’oggetto sul quale molti collezionisti hanno messo gli occhi è la maglia della Stefanel Triste che l’allora gigante dei Chicago Bulls indossò nel 1985. Il cestista si recò in Europa per sponsorizzare, insieme al colosso Nike, le mitiche Air Jordan 1, le scarpe che hanno fatto la storia delle sneakers. Fece tappa anche in Friuli Venezia Giulia e in quell’occasione, a fine partita, sfoggiò la maglia che adesso sarà battuta all’asta.

Michael Jordan, non chiamatelo cimelio: è molto di più

Era il 25 agosto di 39 anni fa e gli appassionati ricordano bene, ancora oggi, le emozioni di quella giornata scolpita a fuoco nella loro memoria.

“A fine match il patron della Pallacanestro Trieste – ricorda Il Piccolo, il principale quotidiano della città di Trieste – l’imprenditore veneto Giuseppe “Bepi” Stefanel, decide che la maglia di quel giocatore va preservata […] Una canotta creata da Massimo Piubello, in quegli anni sponsor tecnico della Stefanel nonché fornitore tricolore della Nike. Maglia che abbinata ai pantaloncini ha avuto un costo di produzione pari a circa 100 mila lire: 52 euro. Qualche anno dopo Bepi Stefanel regala la numero 23 arancionera al figlio Carlo”.

La maglia era finita all’asta già nel novembre 2020 e ci è tornata oggi, ad un prezzo folle che sicuramente non scoraggerà, sebbene sia altissimo, i tifosi di Michael Jordan. Per accaparrarsi questo cimelio occorrono almeno 420mila dollari e siamo curiosi di scoprire, a questo punto, quante persone saranno disposte a sborsare questa cifra shock per assicurarsi un oggetto da collezione così prestigioso ed ambito.