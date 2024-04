Milan, c’è anche il Chelsea su Camarda

Secondo quanto riportato dal nostro Gianluigi Longari, si aggiunge anche il Chelsea alla corsa per Francesco Camarda. Una possibilità che porterebbe poi il club inglese a lasciare il giocatore in prestito in un altro club, per poi al compimento della maggiore età portarlo in Premier League. L’attaccante classe 2008′ piace molto all’estero. Il Milan sta provando a trovare un’accordo con il calciatore per il primo contratto da professionista, ma ora c’è un nuovo importante avversario che proverà a complicare la firma con il club rossonero.

