Milan, Pioli incartato da De Rossi. Quei remake del derby e un Leao spento

Il Milan esce sconfitto nell’andata dei quarti di finale di Europa League per mano della Roma di De Rossi. I rossoneri perdono di misura, ma quel che preoccupa in vista del ritorno è l’approccio elementare messo in campo dalla banda di Pioli, che sin dai primi minuti è stata incartata tatticamente dallo schieramento avverso. Lo stesso tecnico dei rossoneri ha dichiarato alla Rai: “Abbiamo fatto una discreta partita, ma non un’ottima partita a livello tecnico e di lucidità. Abbiamo sbagliato qualche scelta difensiva, così come nell’area avversaria non riuscendo ad ottenere quantomeno un pareggio”. Discreta partita? Molta nebbia, poche luci a San Siro.

Leao spento, fischiato dal pubblico e rimproverato a più riprese da Maignan per l’atteggiamento sconvolgente (e sufficiente) nell’interpretazione delle due fasi. Il portoghese è apparso assai svogliato ed El Shaarawy non l’ha quasi mai fatto passare. Al ritorno servirà tutto un altro Milan, perché quello di ieri è stato uno dei remake dei derby di Milano….