Modena-Catanzaro 1-3: Iemmello show al Braglia

L’anticipo del venerdì in cadetteria premia un Catanzaro autoritario che in casa del Modena detta legge e si impone per 3-1. La copertina della serata se l’aggiudica Iemmello che trascina i suoi alla vittoria e firma una doppietta.

Modena-Catanzaro, la partita

Al 15’ ripartenza a regola d’arte del Catanzaro con Vandeputte che da metà campo verticalizza e serve capitan Iemmello che incrocia e spiazza Seculin. Dieci minuti più tardi ecco il raddoppio della squadra di Vivarini ancora con Vandeputte che dal limite dell’area angola alla perfezione e insacca in rete. La reazione del Modena non si fa attendere a lungo. Al 34’ Tremolada accorcia le distanze. Cross deviato di Santoro, presa non convincente di Fulignati e dopo un batti e ribatti ecco la rete del 2-1 che decide il parziale della prima frazione di gioco. Il Catanzaro archivia la pratica al Braglia al 68’ quando ancora capitan Iemmello raccoglie l’assist di Sounas. Destro rasoterra a incrociare e Modena beffato. Il triplice fischio condanna i padroni di casa a rimanere vicini alla zona a rischio, adesso a soli quattro punti di vantaggio. Mentre i calabresi si portano a 3 punti dal Venezia quarto in classifica.

AnnaPia Panassidi