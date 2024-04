32esima giornata pronta ad entrare nel vivo questa sera con le probabili formazioni di Lazio-Salernitana. Igor Tudor dovrà fare a meno di metà squadra. Nella serata di ieri il club biancoceleste ha diramato un comunicato sulle condizioni di alcuni big che salteranno la sfida di questa sera contro la formazione guidata da Colantuono.

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che i seguenti giocatori sono stati sottoposti nelle ultime ore ad esami strumentali presso Lazio Lab e Paideia International Hospital. Ciro Immobile ha riportato un trauma distrattivo a carico del legamento collaterale interno del ginocchio sinistro.

Matteo Guendouzi e Alessio Romagnoli hanno riportato entrambi edema da affaticamento a carico del polpaccio sinistro. Luca Pellegrini ha riportato un trauma distorsivo a carico della caviglia sinistra. I calciatori sono sottoposti alle cure specifiche del caso e verranno monitorati clinicamente e strumentalmente nei prossimi giorni. Ivan Provedel e Mattia Zaccagni continuano il percorso riabilitativo previsto”.

Umore simili ma differenti allo stesso tempo con la Salernitana a caccia dell’ultimissimo treno per restare in Serie A: le possibilità di salvezza si sono ridotte all’osso con Candreva e compagni che cercheranno di onorare al meglio queste ultime partite di una stagione iniziata male e finita come peggio non potrebbe.

Le probabili formazioni di Lazio-Salernitana

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Kamada, Vecino, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. Allenatore: Tudor.

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola; Zanoli, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. Allenatore: Colantuono.

ARBITRO: Zufferli di Udine. ASSISTENTI: Berti-Del Giovane. IV UOMO: Doveri. VAR: Paterna-Aureliano.

Lazio-Salernitana: diretta tv e streaming

Lazio-Salernitana, anticipo della 32ª giornata di Serie A, e in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico sarà visibile in diretta su DAZN e Sky Zona Dazn (214).